Operativo militar en Cauca deja cuatro disidentes muertos, entre ellos alias Ñeque

Un operativo militar del Ejército Nacional en el Cauca dejó cuatro presuntos integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco muertos, entre ellos uno que era requerido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Se trata de alias Ñeque o Juaco, señalado como la mano derecha de alias Marlon, abatido semanas atrás en el Valle del Cauca y a quien las autoridades atribuían amenazas contra el presidente Gustavo Petro.

"Nos trazamos la meta de neutralizar a los principales cabecillas del terrorismo que delinquían en el Cauca, y los hemos neutralizado. Ya vamos en la segunda generación. Hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades para neutralizar esta amenaza", afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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De acuerdo con las Fuerzas Militares, las operaciones desarrolladas en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribío (Cauca), continúan y se mantiene el envío de tropas para consolidar el control de la zona.

Juan Diego Palta Montero, conocido con los alias de Ñeque o Juaco, tenía una recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Además, era solicitado en extradición por una corte estadounidense por cargos relacionados con fabricación y distribución de cocaína, apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para cometer narcoterrorismo y posesión de armas de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos para facilitar actividades de narcotráfico.

En Colombia también era requerido por procesos judiciales adelantados en despachos de Pasto, Cauca y Valle del Cauca por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.