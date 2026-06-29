Tragedia en Girón: mujer murió tras caer a un abismo durante caminata en el Cañón de las Iguanas

Lo que inicialmente fue reportado a los organismos de emergencia como un supuesto accidente de tránsito sobre la vía Girón–Zapatoca terminó siendo una tragedia ocurrida en uno de los senderos naturales más visitados de Santander. Eunice Ríos Quintero una mujer de la tercera edad murió tras caer a un abismo mientras realizaba una caminata de senderismo junto a un grupo de diez excursionistas en el sector del Cañón de las Iguanas, jurisdicción del municipio de Girón.

La alerta fue recibida hacia las 2:00 de la tarde del domingo 28 de junio. Según explicó el teniente Clemente Jaimes, integrante del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la llamada de la comunidad informaba sobre una persona que había caído cerca de la carretera que conduce de Girón a Zapatoca, por lo que inicialmente se activó el protocolo para atender un posible accidente de tránsito.

Al llegar al lugar y ubicar al grupo de senderistas, los organismos de socorro establecieron que la emergencia se había registrado durante el recorrido ecológico por el Cañón de las Iguanas. La adulta mayor habría resbalado y cayó aproximadamente 25 metros por un terreno rocoso y de alta pendiente, quedando en un punto al que solo era posible acceder mediante técnicas especializadas de rescate.

Once horas de trabajo para recuperar el cuerpo

Debido a la complejidad del terreno, diez unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca,

ejecutaron un operativo con sistemas de cuerdas para descender hasta donde se encontraba Ríos

Quintero. Las labores de recuperación del cuerpo se extendieron durante cerca de once horas y

concluyeron alrededor de la 1:00 de la madrugada de este lunes, cuando finalmente lograron

trasladarlo hasta la vía principal.

En la atención de la emergencia también participaron una ambulancia y un vehículo de apoyo

logístico para facilitar las maniobras de extracción.

Una vez culminó el operativo, uniformados de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo

Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver e

iniciaron las actuaciones judiciales para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el

fatal accidente.

Tomado de Vanguardia

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