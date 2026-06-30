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Sube a 1.943 los fallecidos por terremotos en Venezuela y van más de 10.000 heridos, según cifras oficiales
La Guaira continúa siendo la zona más afectada, donde decenas de edificios colapsaron.
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crojas
Sube a 1.943 los fallecidos por los terremotos y van más de 10.000 heridos, según cifras oficiales
Efecto Cocuyo
Efecto Cocuyo
Martes, 30 de Junio de 2026

Las autoridades venezolanas actualizaron este martes el balance de la devastadora emergencia provocada por los fuertes terremotos que sacudieron el centro-norte del país el pasado miércoles. Según las cifras oficiales, la catástrofe ha dejado 1.943 fallecidos, 10.571 heridos y 15.866 damnificados.

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La Guaira continúa siendo la zona más afectada, donde decenas de edificios colapsaron, seguida por sectores de Caracas, Miranda y otras regiones del país. Las labores de búsqueda y rescate bajo los escombros persisten, aunque las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días.

Refugios y atención a las víctimas

Hasta el momento, según los datos informados este martes a la 1:30 pm por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se han habilitado 14 refugios en La Guaira y 55 en Caracas, Miranda y otros estados afectados, donde se atiende a las familias que perdieron sus hogares.

Las autoridades reportan que 28.380 personas se encuentran actualmente afectadas y albergadas entre hospitales y campamentos provisionales.

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En estos espacios se han reportado condiciones precarias: hacinamiento, escasez de baños sanitarios y limitaciones en el suministro de agua y alimentos, según testimonios de damnificados y organizaciones humanitarias que operan en la zona. Miles de personas duermen en parques, canchas deportivas y estacionamientos improvisados mientras esperan mayor apoyo.

Declaración de zona de desastre

El gobierno interino declaró a La Guaira como zona de desastre, lo que ha permitido el despliegue de rescatistas nacionales e internacionales. Más de 800 especialistas extranjeros colaboran en las tareas de remoción de escombros y atención médica.

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Equipos de Protección Civil, la Cruz Roja, bomberos y voluntarios continúan trabajando sin descanso. Sin embargo, las réplicas sísmicas y las condiciones climáticas han complicado las operaciones.

Centros de acopio se han activado en diferentes partes del país para recibir donaciones de alimentos no perecederos, medicamentos, ropa, colchones y artículos de higiene. Autoridades han pedido a la población canalizar la ayuda a través de estos puntos para evitar congestión en las vías de acceso a La Guaira.

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