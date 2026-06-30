Sube a 1.943 los fallecidos por terremotos en Venezuela y van más de 10.000 heridos, según cifras oficiales

Las autoridades venezolanas actualizaron este martes el balance de la devastadora emergencia provocada por los fuertes terremotos que sacudieron el centro-norte del país el pasado miércoles. Según las cifras oficiales, la catástrofe ha dejado 1.943 fallecidos, 10.571 heridos y 15.866 damnificados.

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La Guaira continúa siendo la zona más afectada, donde decenas de edificios colapsaron, seguida por sectores de Caracas, Miranda y otras regiones del país. Las labores de búsqueda y rescate bajo los escombros persisten, aunque las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días.

Refugios y atención a las víctimas

Hasta el momento, según los datos informados este martes a la 1:30 pm por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se han habilitado 14 refugios en La Guaira y 55 en Caracas, Miranda y otros estados afectados, donde se atiende a las familias que perdieron sus hogares.

Las autoridades reportan que 28.380 personas se encuentran actualmente afectadas y albergadas entre hospitales y campamentos provisionales.

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En estos espacios se han reportado condiciones precarias: hacinamiento, escasez de baños sanitarios y limitaciones en el suministro de agua y alimentos, según testimonios de damnificados y organizaciones humanitarias que operan en la zona. Miles de personas duermen en parques, canchas deportivas y estacionamientos improvisados mientras esperan mayor apoyo.

Declaración de zona de desastre

El gobierno interino declaró a La Guaira como zona de desastre, lo que ha permitido el despliegue de rescatistas nacionales e internacionales. Más de 800 especialistas extranjeros colaboran en las tareas de remoción de escombros y atención médica.

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Equipos de Protección Civil, la Cruz Roja, bomberos y voluntarios continúan trabajando sin descanso. Sin embargo, las réplicas sísmicas y las condiciones climáticas han complicado las operaciones.

Centros de acopio se han activado en diferentes partes del país para recibir donaciones de alimentos no perecederos, medicamentos, ropa, colchones y artículos de higiene. Autoridades han pedido a la población canalizar la ayuda a través de estos puntos para evitar congestión en las vías de acceso a La Guaira.

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