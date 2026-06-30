Las puertas están siempre abiertas: Keiko Fujimori llama al diálogo tras confirmarse su victoria

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó este lunes el resultado definitivo de la segunda vuelta presidencial en Perú, al concluir el escrutinio del 100 % de las actas. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, fue ratificada como presidenta electa al obtener el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % alcanzado por Roberto Sánchez.

El resultado, correspondiente a las elecciones presidenciales, definió la contienda por una diferencia de 49.641 votos y dio paso a la siguiente etapa del calendario electoral, que culminará con la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la asunción del nuevo gobierno el 28 de julio.

Según los resultados finales difundidos por la ONPE, Fujimori recibió 9.223.396 votos, mientras que Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, obtuvo 9.173.755 sufragios. La diferencia convirtió esta elección en la tercera contienda presidencial consecutiva en Perú que se resuelve por menos de 50 mil votos.

Tras conocerse el cierre del cómputo oficial, Fujimori publicó un mensaje en su cuenta de X en el que señaló: “La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”.

Próximas etapas del proceso electoral y primeras declaraciones

Durante una declaración ofrecida en su vivienda en Lima la noche del lunes 29 de junio, la presidenta electa afirmó que recibe el resultado “con gran responsabilidad” y reconoció que el país “está prácticamente dividido”, luego de imponerse con el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % obtenido por Roberto Sánchez.

En ese contexto, sostuvo que las puertas del diálogo estarán “siempre abiertas” tanto para su rival electoral como para los representantes de las distintas bancadas que integrarán el nuevo Congreso bicameral. Sus declaraciones se produjeron después de que Sánchez manifestara que no reconocerá un eventual gobierno encabezado por Fujimori.

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La presidenta electa también explicó cuáles serán las primeras acciones de su administración y afirmó que serán “en primer lugar recuperar el orden, y en segundo, tomar medidas preventivas de cara al fenómeno de El Niño”, ante los pronósticos de un evento climático de intensidad durante los próximos meses.

Asimismo, indicó que tiene “la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, en referencia a quienes respaldaron su candidatura y a quienes votaron por Sánchez. Añadió que el siguiente paso será conformar los equipos de transferencia y estructurar el gabinete ministerial una vez reciba las credenciales oficiales.

Consultada sobre los futuros integrantes de su gabinete, respondió: “Tenemos nombres tentativos, pero no voy a anunciar ningún nombre hoy”.

Durante su intervención también dirigió un mensaje a los jóvenes del país al señalar que “uno nunca debe darse por vencido” y añadió que “con esfuerzo y perseverancia van a lograr sus objetivos”, al recordar que esta fue su cuarta candidatura presidencial, después de haber sido derrotada en las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021.

El cronograma electoral continuará con la proclamación oficial de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones, prevista como máximo para el 3 de julio, según informó el presidente del organismo, Roberto Burneo. Posteriormente, la entrega de credenciales se realizará el 15 de julio al mediodía en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

Por su parte, Roberto Sánchez, quien participó en estos comicios en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo, anunció que no reconocerá a Fujimori como presidenta y denunció un supuesto fraude en la votación en el exterior, solicitud que fue rechazada durante el proceso electoral.

Con la proclamación oficial del JNE se completará el proceso electoral y quedará habilitada la toma de juramento de Keiko Fujimori ante el Congreso de la República el próximo 28 de julio.

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