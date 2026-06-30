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María Corina Machado acusa al régimen venezolano de "impedir" su regreso
La líder opositora señaló desde Panamá que el Gobierno de Venezuela cerró el espacio aéreo luego de anunciar su regreso al país.
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María Corina Machado se reuniría este jueves con Donald Trump en la Casa Blanca
Colprensa
Colprensa
Martes, 30 de Junio de 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha acusado este lunes desde la ciudad de Panamá al Gobierno de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para intentar "impedir" su regreso al país, un día después de anunciar que volvería "muy pronto".

"El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar", ha asegurado Machado en un vídeo difundido en redes sociales en el cual ha insistido en su deseo de volver al país para "acompañar" a sus connacionales en "estas horas desgarradoras".

Defendiendo que el 24 de junio --día en que tuvo lugar el doble terremoto que, hasta el momento, ya se ha cobrado la vida de más de 1.700 personas-- su regreso a Venezuela "se hizo inaplazable", la opositora ha lamentado que, a su juicio, "el régimen" quiera "bloquear" su "regreso" al país y el de "miles de compatriotas" que desean "ir a ayudar".

Lea aquí: Ha llegado la hora de mi regreso: María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela

"Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad", ha espetado recalcando que "el régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir" su "entrada" en el país.

A ese respecto, tras tildar de "absolutamente inconcebible" la "cancelación de los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia", Machado se ha mostrado "dispuesta a hacer lo que haya que hacer" y "hablar con quien haya que hablar" para "coordinar" y "servir" a la gente de Venezuela.

"Estoy lista y cerca de Venezuela. Haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá", ha zanjado la líder opositora en un mensaje de vídeo filmado, según ha indicado, desde la ciudad de Panamá.

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