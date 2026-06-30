Gobernación de Norte de Santander, La Opinión y Caracol Radio convocan campaña de ayuda para damnificados por los terremotos en Venezuela

La Gobernación de Norte de Santander, el diario La Opinión y Caracol Radio unieron esfuerzos para promover una campaña de recolección de ayudas humanitarias destinadas a las miles de familias afectadas por los dos terremotos registrados en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

La iniciativa busca movilizar a los nortesantandereanos en torno a una respuesta solidaria frente a la emergencia que atraviesa el vecino país, con la recepción de alimentos, agua potable, medicamentos, ropa y otros elementos de primera necesidad que serán enviados a las zonas impactadas por los sismos.

Diario La Opinión anunció su vinculación a la campaña como uno de los principales centros de acopio, desde donde recibirá las donaciones de la comunidad y hará seguimiento permanente al desarrollo de la iniciativa.

La convocatoria parte del estrecho vínculo que históricamente han compartido las poblaciones de ambos lados de la frontera y busca canalizar el respaldo ciudadano hacia las familias que hoy afrontan las consecuencias de la emergencia.

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Las personas interesadas en contribuir podrán entregar sus donaciones en las instalaciones de La Opinión, ubicadas en la avenida 4 No. 16-12, barrio La Playa, en Cúcuta, o en el punto habilitado por la Gobernación de Norte de Santander, en el parqueadero de la Cúpula Chata.

Entre los elementos que se requieren con mayor urgencia se encuentran agua envasada, alimentos no perecederos, artículos de aseo personal, medicamentos básicos, ropa en buen estado, cobijas, frazadas y alimentos para mascotas.

Además de servir como centro de acopio, La Opinión mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de la campaña, mientras que Caracol Radio difundirá las convocatorias y el desarrollo de las jornadas de recolección. La Gobernación coordinará la recepción y posterior entrega de las ayudas a las comunidades afectadas.

Las entidades organizadoras hicieron un llamado a la ciudadanía, empresas, instituciones educativas, organizaciones sociales y sector privado para sumarse a esta movilización humanitaria y contribuir con los insumos que permitan atender las necesidades más urgentes de la población damnificada en Venezuela.

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