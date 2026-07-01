¿Murió o la mataron? Misterioso fallecimiento de Dianita, habitante de calle de Ocaña

Bajo el puente del sector Los Seguros terminó la dura batalla de Dianita, una reconocida habitante de calle cuya muerte hoy enluta a quienes la conocieron y, al mismo tiempo, despierta un interrogante: ¿falleció por causas naturales o la mataron?

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La noticia se conoció en la tarde del pasado lunes festivo, 29 de junio, cuando varias personas notaron que había un cuerpo tendido bajo el puente. En un principio, la escena no despertó sospechas, pues es común ver allí a habitantes de calle descansando o consumiendo estupefacientes. Muchos pensaron que Diana Marcela López Escobar, como fue identificada oficialmente, simplemente estaba durmiendo.

Sin embargo, la realidad era otra. Diana estaba muerta. Su cuerpo yacía completamente extendido sobre la tierra, rodeado de basura. Fueron otros habitantes de calle quienes se acercaron, notaron que no reaccionaba y confirmaron que no respiraba.

De inmediato dieron aviso a la comunidad y, poco después, la información llegó a las autoridades. Patrullas de la Policía de Norte de Santander arribaron al sitio y confirmaron el fallecimiento. Ya no había nada que hacer por ella.

Posteriormente, un equipo de Policía Judicial realizó la inspección técnica y trasladó el cuerpo a Medicina Legal para adelantar su plena identificación. No obstante, desde el mismo momento del hallazgo ya corría el rumor sobre quién era la víctima.

"Esa es Dianita... qué pecado", comentaban algunos de los curiosos que presenciaban la escena. Muchos la conocían por ese apodo y aseguraban verla con frecuencia por ese sector de la ciudad.

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Quienes compartían con ella afirman que no era una mujer conflictiva y que, por el contrario, solía ser amable con quienes la rodeaban. Sin embargo, también recuerdan que las adicciones terminaron por llevarla a vivir en condición de calle.

"Diana, eras bella. La calle y la droga te acabaron. Dios le dé consuelo a tu alma", escribió una persona que aseguró haberla conocido.

López Escobar era oriunda de Cimitarra, Santander, y desde hacía varios años vivía en las calles de Ocaña, donde luchaba contra una fuerte adicción a los estupefacientes.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, una de las principales dudas es si su muerte obedeció a causas naturales o si fue víctima de un homicidio. Algunas personas aseguran haber visto cómo otro habitante de calle la habría agredido físicamente en ese mismo lugar hasta causarle la muerte. Sin embargo, esa versión deberá ser verificada por los investigadores, quienes establecerán las causas del fallecimiento y, de ser el caso, identificarán y capturarán al presunto responsable.

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