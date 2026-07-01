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Avanza imputación de británico señalado de crimen de Natalia Villalba
El extranjero fue expulsado en la noche del sábado de Ecuador a Bogotá.
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valents2121
Presunto feminicida de Natalia Villalba ya está en Bogotá
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 1 de Julio de 2026

A esta hora, ante un juez penal de control de garantías de Bogotá y en audiencia reservada, es imputado el ciudadano británico Matthew Foster, presunto responsable del crimen de Natalia Villalba.

El extranjero fue expulsado en la noche del sábado de Ecuador a Bogotá para que se presentara ante la justicia colombiana.

A su llegada al país, al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, fue detenido y luego presentado ante un juez para la legalización de su captura.

Lea aquí: Tribunal negó tutela contra el CNE y la Registraduría por ciudadanía de Abelardo de la Espriella

Natalia Villamil fue hallada muerta dentro de una maleta en un apartamento ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

La investigación revela que Foster Martinson presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta.

Luego alteró las escena del crimen y huyó por tierra por tierra, cruzando el puente de Rumichaca en la frontera que divide a Colombia y Ecuador.

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