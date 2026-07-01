Sectores empresariales de Cúcuta comienzan a enviar ayudas a víctimas de terremotos en Venezuela

Desde la semana pasada, grupos de empresarios de Cúcuta lideran iniciativas en busca de recoger insumos médicos, productos de aseo, alimentos y ropa para las víctimas de los terremotos de 7,2 y 7,5 registrados hace ocho días en Venezuela, los cuales dejan alrededor de 2.000 muertos, 10.571 heridos y 29.000 damnificados contabilizados hasta ahora por las autoridades.

Los comerciantes y fabricantes de insumos para el sector calzado enviaron los dos primeros camiones cargados con ayudas a la Arquidiócesis de Caracas. El presidente de la Asociación de Peleteros de Cúcuta (Asopelecuc), Jimmhy Salazar, informó que estiman unas tres toneladas entregadas, avaluadas en más de $120 millones.

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Para la directora ejecutiva de la Corporación de Industriales de Calzado y Similares (Corpoincal), María Fernanda Cadena, “en Norte de Santander, compartimos con Venezuela mucho más que una frontera: familias, historia, relaciones comerciales y culturales”, por lo que las donaciones las entregarán a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco).

“Al conocer la magnitud de la tragedia, entendimos que no podíamos ser indiferentes. Creemos que la responsabilidad social también consiste en actuar en los momentos más difíciles. Decidimos sumarnos a los esfuerzos de ayuda humanitaria, convocando a empresarios, trabajadores y ciudadanía, porque hoy más que nunca la frontera nos recuerda que la solidaridad no tiene nacionalidad”.

La directora ejecutiva de la Corporación de Industriales de la Moda (Corpomoda), Jhojana Arévalo, manifestó que todos los actores del Sistema Moda trabajan de manera articulada desde el primer día de la tragedia. “Gracias a este esfuerzo, a la fecha se han enviado cinco contenedores con ayudas humanitarias, que incluyen alimentos, medicamentos, colchonetas, prendas de vestir y otros artículos de primera necesidad”, recalcó.

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La presidenta de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), Sandra Guzmán, informó que han estado apoyando el área de transporte y aduana, por lo que diseñaron con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) el procedimiento para hacer expedito el despacho de las ayudas humanitarias, con el fin de evitar que algunos funcionarios puedan cometer irregularidades.

El director de la Región Oriente de la Cámara Colombo Venezolana, Víctor Méndez, sostuvo que sus afiliados nacionales están también colaborando en los trámites logísticos y aduaneros, para que las ayudas cumplan las normas y acuerdos entre los dos países.

“Nuestros empresarios han estado donando medicinas, alimentos, colchonetas… Algunos también se han encargado del transporte y la distribución en Venezuela, para que llegue de forma ágil. Seguiremos apoyando con el corazón a nuestros hermanos venezolanos”, aseguró.

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La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) también impulsa una campaña junto con Abaco, para recoger fondos y productos.

El gerente de la Seccional Norte de Santander del gremio, Francisco Unda, afirmó que la frontera tiene una alta sensibilización sobre lo que sucede en el país vecino, por los lazos familiares y de hermandad entre sus habitantes.

“Estamos acopiando los insumos y alimentos, para luego hacer la coordinación logística con la Fitac y pasar las donaciones a Venezuela, confiando en que las instituciones a las que se le entreguen las hagan llegar a quienes más las necesitan”, añadió Unda.

La directora ejecutiva de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Sandra Mendoza, destacó que este y los demás gremios turísticos: Anato, Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander, Asobares y el Clúster del Turismo, unieron esfuerzos para recaudar asistencia humanitaria, por lo que dispusieron los hoteles Ibis y Casablanca como centros de acopio, para después entregarla a sus pares del estado Táchira.

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