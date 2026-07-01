Alejandro Char denunciará al presidente Petro por injuria y calumnia

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que denunciará por injuria y calumnia ante la comisión de acusaciones de la Cámara al presidente, Gustavo Petro, por las afirmaciones que hizo en contra de su familia en la red social X.



Petro afirmó el pasado 29 de junio que la inseguridad en Barranquilla está vinculada al cobro violento de créditos entregados por la familia del alcalde.



“La inseguridad de Barranquilla proviene, precisamente, de las bandas armadas que aseguran que se pague los créditos que entrega la familia Char, en su banco paralelo, y los aseguran amenazando con armas a las y los, deudores para que paguen”, escribió el mandatario.

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Char aseguró que Petro busca sembrar el caos en Barranquilla.



“Las afirmaciones del presidente saliente buscan sembrar caos en Barranquilla, que ha sido abandonada por el Gobierno central, y entorpecer la labor que, con mucho esfuerzo, estamos haciendo los barranquilleros para hacer frente a las consecuencias que la fracasada ‘Paz Total’ nos ha dejado en materia de seguridad urbana”, dijo.



El abogado de Char será Mauricio Pava, a quien el alcalde ya le firmó poder para que presente la denuncia por injuria y calumnia en la comisión de acusaciones.

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