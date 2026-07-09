¡Con alma rojinegra! Colombia ganó el oro en el BSR de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar

Jhon Hernández, deportista cucuteño.
El quinteto cafetero hizo respetar su condición de local y consolidó un trabajo tras la frustración del año pasado terminar tercero en la Copa América de Bogotá, en la que se consiguió la clasificación al Mundial de Ottawa.
“La Copa América nos hizo dar como un pellizco, como una cachetada, pensábamos que estábamos muy compactos y pese a conseguir el cupo al Mundial, no era lo que queríamos. Se potenció el equipo, iniciaron las concentraciones y se formó una nómina muy fuerte, muy física y el trabajo de concentraciones se notó y es gratificante”, afirmó el cucuteño Jhon Hernández, uno de los más experimentados del plantel.
Cumplida esta actuación en la capital del departamento del Cesar, Colombia centrará sus trabajos en la preparación al campeonato Mundial que se jugará en Canadá entre el 9 y 19 de septiembre.
“Tenemos un equipo que físicamente está muy bien, pero que tiene los pies en la tierra. Este oro nos ayuda anímicamente a seguir trabajando y con ilusión. Sabemos que podemos hacer lindas cosas en el Mundial”, comentó Hernández, quien participó en los Juegos Paralímpicos de Londres y Tokio.