¡Con alma rojinegra! Colombia ganó el oro en el BSR de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar

Cuatro contundentes victorias logró la Selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas para quedarse con la medalla de oro en los segundos Juegos Parasuramericanos, que se disputan en Valledupar.

El equipo nacional, dirigido por Fredy Velásquez, revalidó su potencial en el coliseo La Gota Fría imponiéndose, con un claro dominio, en la primera fase 78-40 sobre Chile y 86-35 ante Venezuela. En semifinales 65-55 sobre Brasil y en la final 71-52 contra Argentina.

Lea aquí: Olav Kooij se quedó con la victoria en la quinta etapa del Tour de Francia

El campeonato fue conseguido gracias al aporte de talentos originarios y formados en Norte de Santander como Jhon Hernández, Jhan Carlos Quintero, Jairo Lázaro, Juan Pablo Escobar y Joimar Granados. Las grandes ausencias en este proceso fueron los cucuteños Jhoan Vargas y Juan Mantilla, afuera por decisión técnica.