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¡Con alma rojinegra! Colombia ganó el oro en el BSR de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar
Colombia levantó el oro en el baloncesto de silla de ruedas (BSR) con el aporte de cinco talentos originarios y formados en Norte de Santander.
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gcontreras
Selección Colombia de BSR Valledupar 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Jueves, 9 de Julio de 2026

Cuatro contundentes victorias logró la Selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas para quedarse con la medalla de oro en los segundos Juegos Parasuramericanos, que se disputan en Valledupar.

El equipo nacional, dirigido por Fredy Velásquez, revalidó su potencial en el coliseo La Gota Fría imponiéndose, con un claro dominio, en la primera fase 78-40 sobre Chile y 86-35 ante Venezuela. En semifinales 65-55 sobre Brasil y en la final 71-52 contra Argentina.

Lea aquí: Olav Kooij se quedó con la victoria en la quinta etapa del Tour de Francia

El campeonato fue conseguido gracias al aporte de talentos originarios y formados en Norte de Santander como Jhon Hernández, Jhan Carlos Quintero, Jairo Lázaro, Juan Pablo Escobar y Joimar Granados. Las grandes ausencias en este proceso fueron los cucuteños Jhoan Vargas y Juan Mantilla, afuera por decisión técnica.

Jhon Hernández, BSR 2026.

 

Jhon Hernández, deportista cucuteño. 

El quinteto cafetero hizo respetar su condición de local y consolidó un trabajo tras la frustración del año pasado terminar tercero en la Copa América de Bogotá, en la que se consiguió la clasificación al Mundial de Ottawa.

“La Copa América nos hizo dar como un pellizco, como una cachetada, pensábamos que estábamos muy compactos y pese a conseguir el cupo al Mundial, no era lo que queríamos. Se potenció el equipo, iniciaron las concentraciones y se formó una nómina muy fuerte, muy física y el trabajo de concentraciones se notó y es gratificante”, afirmó el cucuteño Jhon Hernández, uno de los más experimentados del plantel.

Cumplida esta actuación en la capital del departamento del Cesar, Colombia centrará sus trabajos en la preparación al campeonato Mundial que se jugará en Canadá entre el 9 y 19 de septiembre.

“Tenemos un equipo que físicamente está muy bien, pero que tiene los pies en la tierra. Este oro nos ayuda anímicamente a seguir trabajando y con ilusión. Sabemos que podemos hacer lindas cosas en el Mundial”, comentó Hernández, quien participó en los Juegos Paralímpicos de Londres y Tokio.

Juan Pablo Escobar y Jhan Quintero.

 

Juan Pablo Escobar y Jhan Quintero, basquetbolistas de Norte de Santander. 

El resultado, que mejora el bronce de los primeros juegos en Santiago 2014, le permitió al elenco dirigido por Velásquez clasificarse a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027.

El plantel que consiguió la presea dorada, además de los rojinegros, estuvo formado por Daniel Díaz, Óscar Restrepo, Rodrigo Pérez, Julián López, Sebastián Peña y Luis Angulo.

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