¿Y ahora qué? Colombia terminó el Mundial con dudas y una necesidad cambios

La eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 no deja de ser decepcionante y dolorosa para Colombia. Las condiciones dadas en medio de la caída ante Suiza, un rival con menor nómina, invitaban a creer que el equipo llegaría a la siguiente fase.

La ausencia de definición tiene hoy a esa parte del país futbolera lamentando no tener a la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo en los cuartos de final. ¿Qué pasó? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué hizo falta?

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La participación no fue mala. Colombia ganó su grupo (K) con siete puntos de nueve posibles producto de triunfos 3-1 ante Uzbekistán y 1-0 ante RD Congo, además del empate 0-0 con Portugal.

En los dieciseisavos, los cafeteros –sin sufrirlo- ganaron 1-0 a Ghana y en octavos la tanda de penales condenó (4-3) luego de igualar 0-0 con Suiza en los 120 minutos.