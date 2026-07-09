¿Y ahora qué? Colombia terminó el Mundial con dudas y una necesidad cambios

Desde el banco, Juan Fernando Quintero se convirtió en un revulsivo que siempre generó peligro con su capacidad de filtrar.
¿En deuda? Previo al Mundial, las expectativas recayeron sobre Luis Díaz tras su extraordinaria temporada con el Bayern Múnich. Con la Tricolor, el extremo solo hizo un gol (ante Uzbekistán) y luego se mostró muy ansioso cayendo en reiterados fueras de lugar, sin explotar su capacidad de enganchar y errático al momento de definir.
Al igual que Díaz, James Rodríguez quedó en deuda, aunque por su presente inestable en los diferentes clubes, no reposaban sobre él grande expectativas.
En todo el frente ni Luis Suárez, ni Jhon Córdoba, ni Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fueron centro-delanteros de peso dejando en evidencia la ausencia de un nueve anotador. Otros que flaquearon fueron Richard Ríos y Jaminton Campaz, errático en un mano a mano en el tiempo extra ante Suiza.
¿Cierre de ciclos?
“Ojalá que hoy sea un recomienzo que nos haga llegar hasta el último día, que ya está bueno de quedarnos siempre a las puertas”, afirmó Jhon Arias, luego de la eliminación.
La pregunta que ronda es la de si es el momento de dar un cambio generacional y terminar el ciclo de jugadores como David Ospina (37 años), Camilo Vargas (37), Yerry Mina (31), Jhon Córdona (33), James Rodríguez (35 en tres días) y hasta el mismo Juan Fernando Quintero (33).
Asimismo, pareciera necesario un cambio en la dirección técnica: después de la Copa América en la que Néstor Lorenzo llevó al equipo al subcampeonato, la selección no volvió a ser la misma y hasta terminó costándole clasificarse al Mundial.
La gestión del argentino en los octavos de final del Mundial terminó siendo cuestionable al sacar a Arias, quien venía siendo uno de los mejores de la cancha.