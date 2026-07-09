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¿Y ahora qué? Colombia terminó el Mundial con dudas y una necesidad cambios
Los interrogantes se abren tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026. ¿Fin del ciclo Lorenzo? ¿Recambio obligado?
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gcontreras
Selección Colombia, Mundial 2026.
La opinión
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Jueves, 9 de Julio de 2026

La eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 no deja de ser decepcionante y dolorosa para Colombia. Las condiciones dadas en medio de la caída ante Suiza, un rival con menor nómina, invitaban a creer que el equipo llegaría a la siguiente fase.

La ausencia de definición tiene hoy a esa parte del país futbolera lamentando no tener a la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo en los cuartos de final. ¿Qué pasó? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué hizo falta?

Lea aquí: El relevo generacional, el gran desafío de Colombia rumbo a 2030

La participación no fue mala. Colombia ganó su grupo (K) con siete puntos de nueve posibles producto de triunfos 3-1 ante Uzbekistán y 1-0 ante RD Congo, además del empate 0-0 con Portugal.

En los dieciseisavos, los cafeteros –sin sufrirlo- ganaron 1-0 a Ghana y en octavos la tanda de penales condenó (4-3) luego de igualar 0-0 con Suiza en los 120 minutos.

Colombia Vs. Suiza Mundial 2026. 07-07-26. Foto: FIFA

 

Con altas y bajas

En términos generales, Colombia fue una selección ordenada, dueña de la posesión en la mayoría de partidos, segura en defensa (un solo gol en cinco partidos), pero inefectiva en el frente.

En defensa el trabajo fue correcto con puntos muy altos de los centrales Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí complementado con los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica.

En el arco Camilo Vargas, si bien se comió el gol ante Uzbekistán, después cumplió con buenas atajadas ante Portugal y Suiza.

En la mitad surgió la gran revelación del país en el certamen: Gustavo Puerta, quien hizo un trabajo de volante mixto asociándose tanto con James Rodríguez y Jhon Arias, así como con Jefferson Lerma siendo complemento ideal en el circuito de armado.

Arias fue otro de los más destacados del plantel con ese trabajo silencio de presión, creación de espacios, rompimiento de líneas y capacidad para penetrar el área rival.

¡A octavos de final! Colombia eliminó a Ghana y sigue soñando en el Mundial

 

Desde el banco, Juan Fernando Quintero se convirtió en un revulsivo que siempre generó peligro con su capacidad de filtrar.

¿En deuda? Previo al Mundial, las expectativas recayeron sobre Luis Díaz tras su extraordinaria temporada con el Bayern Múnich. Con la Tricolor, el extremo solo hizo un gol (ante Uzbekistán) y luego se mostró muy ansioso cayendo en reiterados fueras de lugar, sin explotar su capacidad de enganchar y errático al momento de definir.

Al igual que Díaz, James Rodríguez quedó en deuda, aunque por su presente inestable en los diferentes clubes, no reposaban sobre él grande expectativas.

En todo el frente ni Luis Suárez, ni Jhon Córdoba, ni Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fueron centro-delanteros de peso dejando en evidencia la ausencia de un nueve anotador. Otros que flaquearon fueron Richard Ríos y Jaminton Campaz, errático en un mano a mano en el tiempo extra ante Suiza.

¿Cierre de ciclos?

“Ojalá que hoy sea un recomienzo que nos haga llegar hasta el último día, que ya está bueno de quedarnos siempre a las puertas”, afirmó Jhon Arias, luego de la eliminación.

La pregunta que ronda es la de si es el momento de dar un cambio generacional y terminar el ciclo de jugadores como David Ospina (37 años), Camilo Vargas (37), Yerry Mina (31), Jhon Córdona (33), James Rodríguez (35 en tres días) y hasta el mismo Juan Fernando Quintero (33).

Asimismo, pareciera necesario un cambio en la dirección técnica: después de la Copa América en la que Néstor Lorenzo llevó al equipo al subcampeonato, la selección no volvió a ser la misma y hasta terminó costándole clasificarse al Mundial.

La gestión del argentino en los octavos de final del Mundial terminó siendo cuestionable al sacar a Arias, quien venía siendo uno de los mejores de la cancha.

Néstor Lorenzo se ha mostrado muy satisfecho con el nivel y rendimiento de la selección.

 

¿Qué sigue?

Los focos recaen sobre la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que deberá tomar decisiones de cara tanto a las Eliminatorias del Mundial 2030 así como la Copa América 2028.

Tras la presente Copa del Mundo, la FIFA tiene en este 2026 dos ventanas más de partidos amistosos: del 21 de septiembre al 6 de octubre y entre el 9 y 17 de noviembre.

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