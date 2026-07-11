Inundaciones, pérdidas y colapsos dejan las fuertes lluvias en Norte de Santander

Varias son las afectaciones en Norte de Santander por las fuertes precipitaciones ocurridas entre el 8 y 9 de julio, pese a la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con las autoridades municipales, la mayoría de reportes corresponden a daños en vías de acceso, viviendas y en predios de campesinos.

Una de las principales emergencias fue el colapso del puente metálico de Caño Negro, ubicado entre los municipios de Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca).

Esta situación se desencadenó por la creciente del río Bojabá, lo que provocó el cierre total de la vía de La Soberanía, dejando aislado al departamento de Arauca, Santander, Norte de Santander y Boyacá.

Asimismo, el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó el cierre total de varios tramos de la vía La Lejía-Saravena.

Según el reporte oficial, los daños en este corredor se presentan en el kilómetro 22 y 25 con pérdida total de banca; el kilómetro 27 con asentamiento de la vía y el kilómetro 139 con el colapso del mencionado puente.

Afectaciones en los municipios

Con respecto a los municipios, Chitagá fue uno de los más afectados. De acuerdo con el alcalde Yorman Suárez, las fuertes y constantes precipitaciones han causado consecuencias en 22 veredas.

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En este sentido, Suárez precisó que alrededor de 850 familias se han visto afectadas y otras 10 han tenido que ser reubicadas. En cuanto a daños estructurales, el mandatario detalló que cuatro viviendas colapsaron, tres puentes quedaron destruidos y cinco más se vieron afectados.

“También hay tres puentes ubicados sobre la Ruta Nacional 55 que permanecen en riesgo de colapso”, agregó.

Además, decenas de familias campesinas en Chitagá se vieron afectadas con la pérdida de cultivos de durazno, papa y zanahoria.

Por otro lado, Uriel Capacho, alcalde de Labateca expuso que en su municipio las lluvias han dejado 12 familias damnificadas, siendo las veredas más afectadas La Cordialidad y Morgua.