La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Región
7
Región
Inundaciones, pérdidas y colapsos dejan las fuertes lluvias en Norte de Santander
Municipios como Labateca, Chitagá, Cácota y Toledo resultaron afectados por las precipitaciones.
Authored by
juanmarcoantoniorp
Daños por lluvias en Norte de Santander.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 11 de Julio de 2026

Varias son las afectaciones en Norte de Santander por las fuertes precipitaciones ocurridas entre el 8 y 9 de julio, pese a la inminente llegada del fenómeno de El Niño

De acuerdo con las autoridades municipales, la mayoría de reportes corresponden a daños en vías de acceso, viviendas y en predios de campesinos

Una de las principales emergencias fue el colapso del puente metálico de Caño Negro,  ubicado entre los municipios de Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca).

Esta situación se desencadenó por la creciente del río Bojabá, lo que provocó el cierre total de la vía de La Soberanía, dejando aislado al departamento de Arauca, Santander, Norte de Santander y Boyacá.  

Asimismo, el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó el cierre total de varios tramos de la vía La Lejía-Saravena. 
Según el reporte oficial, los daños en este corredor se presentan en el kilómetro 22 y 25 con pérdida total de banca; el kilómetro 27 con asentamiento de la vía y el kilómetro 139 con el colapso del mencionado puente.

Afectaciones en los municipios 

Con respecto a los municipios, Chitagá fue uno de los más afectados. De acuerdo con el alcalde Yorman Suárez, las fuertes y constantes precipitaciones han causado consecuencias en 22 veredas. 

Siga leyendo: ¿Qué están leyendo los colombianos? Estos son los libros más vendidos 

En este sentido, Suárez precisó que alrededor de 850 familias se han visto afectadas y otras 10 han tenido que ser reubicadas. En cuanto a daños estructurales, el mandatario detalló que cuatro viviendas colapsaron, tres puentes quedaron destruidos y cinco más se vieron afectados. 

“También hay tres puentes ubicados sobre la Ruta Nacional 55 que permanecen en riesgo de colapso”, agregó. 

Además, decenas de familias campesinas en Chitagá se vieron afectadas con la pérdida de cultivos de durazno, papa y zanahoria.

Por otro lado, Uriel Capacho, alcalde de Labateca expuso que en su municipio las lluvias han dejado 12 familias damnificadas, siendo las veredas más afectadas La Cordialidad y Morgua. 

Las fuertes lluvias han dejado alrededor de 1.000 damnificados

Sobre este último sector, Capacho dijo que junto a la vereda Mónoga permanecen bajo vigilancia ya que la inestabilidad del terreno podría generar nuevas emergencias

De igual forma, en este mismo sitio se reporta una vivienda destruida por la corriente por la corriente de las aguas, entre seis y siete viviendas evacuadas, y dos tramos de la vía La Soberanía con pérdida de banca.

Jesus Eduardo Araque, alcalde de Cácota, entre tanto recalcó que las precipitaciones causaron afectaciones en todas las vías terciarias. 

"Las lluvias han provocado inundaciones en la parte baja del municipio, por el crecimiento de los ríos Chitagá y Cáraba. Aparte de eso, se registran daños en las vías que conectan con Chitagá, en predios de cultivos y en varios puentes hamacas”, añadió el mandatario. 

Le puede interesar: Universidades advierten riesgos para la democracia por rechazo de Petro

Igualmente, Araque manifestó que en las veredas La Icota, Escalones y El Espino, más de 100 familias resultaron afectadas.

En Toledo también se registraron daños. Según el personero Daniel Parra hasta el momento se ha identificado pérdida de banca en el sector La Cabuya, dos deslizamientos en Alto del Oro, y el colapso del puente Caño Negro.

Adicionalmente, dijo que se ha adelantado la evaluación estructural del puente La Cabuya

Acciones frente a las emergencias

Frente a esta situación, distintas autoridades han adelantado acciones para mitigar las consecuencias y prevenir más afectaciones.

Puente de Caño Negro.

En lo que respecta al colapso del puente de Caño Negro, el Instituto Nacional de Vías (Invías)  indicó que se realizará una visita conjunta con la Subdirección de Gestión del Riesgo para establecer las acciones que permitan restablecer la conectividad. 

Al mismo tiempo, Invias precisó que personal de la entidad ya inició la inspección de los daños para definir las obras de recuperación de la banca en los diferentes puntos de la vía La Lejía-Saravena.

En el caso de Chitagá, la alcaldía ya hizo la evaluación de los daños y dispuso la maquinaria amarilla del municipio para mitigar algunas afectaciones en las veredas.

Andrés Mogollon, Geológo de gestión del riesgo de la alcaldía de Chitagá también comentó que ayer la Secretaría de Riesgos departamental fue al territorio para evaluar los daños que se generaron cerca a la riviera del cauce del río Chitagá, y contemplar si se puede llevar maquinaria amarilla del departamento para colaborar en esas afectaciones.

El alcalde de Cácota, por su parte, señaló que ya se han ido adelantando soluciones con gestión del riesgo departamental para avanzar en la pronta solución de los daños. 

También: España venció a Bélgica con gol agónico de Merino y avanzó a semifinales del Mundial

Una situación similar sucede en el municipio de Labateca, donde el alcalde declaró que ayer junto a la Secretaría de Riesgos departamental revisaron las zonas afectadas, entregaron ayudas a los damnificados y analizaron las acciones que permitan mitigar el problema.

En Toledo, Julieth Chaparro, coordinadora de Gestión del Riesgo del municipio expresó que se mantienen bajo monitoreo las crecientes súbitas de los ríos Margua, Chitagá y Jordán.

Finalmente, se conoció que el día de ayer las autoridades municipales junto con la Secretaria de Gestión de Riesgos departamental, adelantaron una reunión para consolidar el total de los damnificados y evaluar las pérdidas.
Entretanto, los mandatarios locales siguen pidiendo al Gobierno Nacional apoyo para entregar ayudas a los damnificados, enviar maquinaria especializada y entregar recursos que permitan atender estas emergencias.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Daños por lluvias en Norte de Santander.
Daños por lluvias en Norte de Santander.
Inundaciones, pérdidas y colapsos dejan las fuertes lluvias en Norte de Santander
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Pobreza energética. / Foto: archivo
Pobreza energética. / Foto: archivo
Norte de Santander, el departamento con mayor pobreza energética del oriente de Colombia
Leonardo Favio Oliveros
Ferias de Cúcuta - 2026
Ferias de Cúcuta - 2026
Feria de Cúcuta entra en su recta final con el reto de consolidarse como destino turístico
Contenido Externo