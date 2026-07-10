Universidades advierten riesgos para la democracia por rechazo de Petro al resultado electoral

Un grupo de universidades, que conforman la iniciativa 'Cuidar la Democracia', expresaron su preocupación por la negativa del presidente, Gustavo Petro, a reconocer el resultado de las elecciones presidenciales.



En una declaración conjunta, firmada por las universidades de los Andes, Eafit, Externado de Colombia, el Rosario, del Norte, Tecnológica de Bolívar, Icesi, La Sabana, Javeriana, Uniminuto, Libre, Cesa y UNAB, señalan que el respeto por las reglas constitucionales no admite excepciones, sea cual sea el resultado y se es o no favorecido por ellas.



"El punto de partida de la democracia es reivindicar y legitimar procedimientos de toma de decisiones independientemente del resultado", afirmaron.



Señalan que, si bien en democracia puede haber múltiples visiones políticas, lo que permite que convivan estas visiones es el respeto por la democracia y por las reglas que están definidas en la Constitución y la ley para la toma de decisiones.

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"Por eso nos alarman las declaraciones del presidente saliente y algunos de sus copartidarios, en el sentido de no reconocer el resultado electoral, sin aportar pruebas de supuestas irregularidades y sin haberlas tramitado por los mecanismos previstos para ello", dicen.



Afirman que es una conducta que se sale del cauce constitucional y que atenta contra los acuerdos democráticos básicos que habilitan la alternancia pacífica en el poder.



"Sin el acatamiento unánime de dichos acuerdos se socavan las condiciones habilitantes del disenso político pacífico", agregan.



Le recuerdan al presidente y a todos los funcionarios del Estado que tienen el deber de cumplir la Constitución y la ley, para lo cual han hecho un juramento.