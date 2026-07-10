Personas trans y no binarias podrán cambiar el registro civil gratis

En uno de sus últimos actos antes de dejar el Ministerio de Justicia, el exministro Jorge Iván Cuervo firmó el Decreto 0732 de 2026, mediante el cual se habilita el cambio gratuito del registro civil para personas trans y no binarias.

La norma modifica el procedimiento para corregir el componente “sexo” en el registro civil de nacimiento y amplía las categorías que podrán figurar en los documentos de identidad.

Exministro Jorge Iván Cuervo firmó decreto que permite a personas trans y no binarias cambiar gratis su registro civil

A través de su cuenta en X, Cuervo destacó la expedición del decreto y aseguró que se trata de una de las decisiones más importantes de su gestión.

“Hoy salió el Decreto 0732/26 que permite a las personas trans y no binarias cambiar su registro civil de manera gratuita, mi última firma significativa. Un logro importante de un gobierno progresista, una buena forma de terminar este paso por el servicio público”, escribió.

¿Qué cambios introduce el Decreto 0732 de 2026?

Con la entrada en vigor de la norma, el componente “sexo” en los documentos de identidad podrá registrarse bajo cuatro categorías:

Masculino (M).

Femenino (F).

No binario (NB).

Transgénero (T).

El Ministerio de Justicia explicó que esta modificación responde al cumplimiento de la sentencia T-033 de 2022 de la Corte Constitucional, mediante la cual se ordenó garantizar el reconocimiento de la identidad de género en los documentos oficiales.

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El trámite será gratuito y sin requisitos médicos

El Gobierno nacional informó que la primera corrección del componente “sexo” en el registro civil será completamente gratuita.

Además, el decreto establece que durante el trámite notarial deberá reconocerse el nombre con el que se identifique la persona y garantizar un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades.

La norma también elimina la obligación de presentar certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos para realizar el cambio. En adelante, el procedimiento se sustentará únicamente en la identidad de género y la manifestación de autodeterminación de la persona solicitante, con el propósito de que el trámite sea ágil y sencillo.

La medida responde a una orden de la Corte Constitucional

Según explicó el Ministerio de Justicia, el decreto desarrolla los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia T-033 de 2022, que ordenó adoptar mecanismos para garantizar el reconocimiento de la identidad de género en el registro civil.

El Gobierno señaló que la actualización busca fortalecer el acceso a los derechos de las personas con identidades de género diversas mediante procedimientos administrativos más accesibles.

Registraduría había reportado miles de cambios en el registro civil

De acuerdo con el Gobierno, esta decisión representa un cambio significativo en materia de reconocimiento de la identidad de género en Colombia.

Como antecedente, recordó que la Registraduría Nacional realizó cerca de 8.000 correcciones del componente “sexo” en los registros civiles de personas mayores de edad con identidades de género diversas entre enero de 2015 y enero de 2016.

Con la expedición del Decreto 0732 de 2026, el procedimiento queda reglamentado bajo nuevas condiciones que eliminan costos en la primera solicitud y simplifican el proceso para quienes deseen actualizar esta información en su registro civil.

Tomado de El Universal.

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