Cambia la fecha de la indagatoria de Álvaro Uribe tras petición de su defensa

La Fiscalía General de la Nación reprogramó la audiencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, que inicialmente estaba prevista para el 24 de julio, luego de aceptar una solicitud presentada por su defensa

El proceso corresponde a la investigación por la presunta participación del exmandatario en las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, registrada en 1997, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en 1998 y la supuesta conformación de un grupo paramilitar.

La diligencia judicial quedó fijada para los días 18, 19 y 20 de agosto, con inicio a las 9:00 de la mañana en cada una de las jornadas.

¿Por qué fue aplazada la indagatoria de Álvaro Uribe?

La decisión se produjo después de que la defensa del exmandatario insistiera en la necesidad de aplazar la diligencia. Uribe ha manifestado reiteradamente inconformidad con el manejo que la Fiscalía ha dado al expediente y ha sostenido que dentro del proceso no se han practicado todas las pruebas que considera necesarias.

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Aunque en un primer momento el ente acusador había rechazado la petición de cambio de fecha, finalmente modificó el cronograma y estableció que la indagatoria se desarrollará durante tres días consecutivos en agosto.

Desde que fue notificado del llamado a indagatoria el pasado 18 de junio, el dirigente del Centro Democrático ha afirmado que enfrenta una “persecución política”. Además, ha asegurado que “nunca en la vida se le ha ocurrido matar o mandar a matar a nadie”.

El también exsenador ha sostenido que detrás de la decisión de citarlo a indagatoria existiría un supuesto compromiso de la Fiscalía con el exministro de Defensa Iván Velásquez, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro. En ese contexto, afirmó que al jefe de Estado le “quieren entregar el trofeo de dejarlo preso y llevarlo a la cárcel por el resto de su vida”.

Las denuncias contra Uribe por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja fueron presentadas hace más de dos décadas y se apoyaron, entre otros elementos, en el testimonio del exparamilitar Francisco Villalba, quien posteriormente fue asesinado.

¿Por qué investigan a Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja?

En el desarrollo de la investigación también ha tenido relevancia el testimonio de Salvatore Mancuso. Antes de ser extraditado, el exjefe paramilitar negó cualquier participación del exmandatario en esos hechos.

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Sin embargo, tras su regreso al país, Mancuso declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz que Uribe sí tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en las zonas donde se registraron las masacres.

La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996 en ese corregimiento del municipio de Ituango y fue perpetrada por integrantes de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

Por su parte, la masacre de El Aro se registró entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, también en un corregimiento de Ituango, en momentos en que Álvaro Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia y mientras avanzan otras investigaciones relacionadas, entre ellas la del homicidio del líder de derechos humanos Jesús María Valle.

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