Cayó uno, falta el otro: tras intercambio de disparos, joven venezolano fue capturado por un atraco en Cúcuta

Aparentemente, el venezolano Óscar Ruiz ya sería un ladrón en serie, a pesar de su corta edad. Con tan solo 19 años, haría parte de una de las bandas criminales más peligrosas de la ciudad. Además, habría cometido múltiples atracos e, incluso, se habría enfrentado a la Policía.

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Aunque apenas se conocía su rostro, su figura ya se habría hecho conocida tras un atraco a mano armada perpetrado el mes pasado en una droguería del barrio García Herreros.

En esa ocasión logró huir junto con un cómplice, sin pagar las consecuencias. Sin embargo, tras intentar cometer otro robo, finalmente fue alcanzado por la justicia.

Los hechos más recientes ocurrieron hace pocos días, cuando, presuntamente, intentó atracar a un motociclista en el barrio Panamericano. Según las autoridades, amenazó y golpeó a la víctima en el rostro con un arma de fuego. De inmediato, una patrulla fue alertada y obtuvo las características de los responsables: dos hombres que se movilizaban en moto.

Los uniformados iniciaron la búsqueda y, sobre la vía principal del asentamiento humano Colinas del Tunal, ubicaron a dos hombres que coincidían con la descripción. Al notar la presencia policial, hicieron caso omiso a la señal de pare y huyeron con rumbo al barrio La Concordia.

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Durante la persecución, los motociclistas perdieron el control, abandonaron la moto e intentaron escapar hacia una zona boscosa. Sin embargo, uno de ellos fue alcanzado. En medio del procedimiento, el capturado disparó contra los uniformados, lo que desató un intercambio de disparos en el que nadie resultó herido. Finalmente, Ruiz fue capturado.

Según se conoció, el joven haría parte de la banda delincuencial La Familia P y ya contaría con anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Además, estaría vinculado al violento atraco ocurrido el 18 de junio en la mencionada droguería. En ese hecho, él, vestido de negro, y otro delincuente habrían golpeado y amenazado con armas de fuego a la trabajadora del establecimiento. Incluso, uno de ellos le gritó: "La otra plata. ¡Rápido o la mato!", desatando una oleada de indignación entre la comunidad.

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