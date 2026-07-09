De la Espriella promete recuperar la seguridad y gobernar de la mano de los alcaldes de Norte de Santander

La recuperación de la seguridad, una relación directa con los alcaldes y el impulso a la frontera con Venezuela marcaron las principales conclusiones del primer Empalme Territorial que lideró este miércoles en Cúcuta el presidente electo, Abelardo de la Espriella, junto al gobernador William Villamizar y representantes de los 40 municipios de Norte de Santander.

El encuentro, que abrió una agenda de 32 reuniones regionales que desarrollará antes de asumir la Presidencia, dejó un mensaje que fue recibido con optimismo por las autoridades locales: el departamento tendrá interlocución permanente con el Gobierno nacional y las decisiones sobre inversión y desarrollo se tomarán de manera conjunta con los mandatarios territoriales.

"Norte de Santander tiene presidente y lo vamos a llevar al lugar de grandeza que se merece", afirmó De la Espriella al cierre de la jornada.

El mandatario electo sostuvo que Norte de Santander ha sido uno de los departamentos más afectados por la violencia y el abandono estatal, por lo que anunció que la seguridad será el eje de las primeras acciones de su administración.

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"Vamos a recuperar la seguridad, la salud y la infraestructura vial. Este departamento tiene un atraso importante producto del centralismo bogotano y vamos a trabajar para revertir esa realidad", manifestó.

Seguridad como prioridad

Durante el empalme, el presidente electo revisó junto con el gobernador y los alcaldes una matriz con las principales necesidades de los 40 municipios, concentradas en seguridad, salud, infraestructura, educación y turismo.

Explicó que cada iniciativa será evaluada con base en la situación financiera que recibirá el próximo Gobierno, aunque dejó claro que la voluntad política será determinante para sacar adelante los proyectos.