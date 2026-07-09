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De la Espriella promete recuperar la seguridad y gobernar de la mano de los alcaldes de Norte de Santander
"Norte de Santander tiene presidente y lo vamos a llevar al lugar de grandeza que se merece", afirmó De la Espriella al cierre de la jornada.
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Una postal para el recuerdo, la que se tomaron el presidente electo con las autoridades ainfitrionas de Norte de Santander./Foto: Orlando Carvajal/La Opinión
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Jueves, 9 de Julio de 2026

La recuperación de la seguridad, una relación directa con los alcaldes y el impulso a la frontera con Venezuela marcaron las principales conclusiones del primer Empalme Territorial que lideró este miércoles en Cúcuta el presidente electo, Abelardo de la Espriella, junto al gobernador William Villamizar y representantes de los 40 municipios de Norte de Santander.

El encuentro, que abrió una agenda de 32 reuniones regionales que desarrollará antes de asumir la Presidencia, dejó un mensaje que fue recibido con optimismo por las autoridades locales: el departamento tendrá interlocución permanente con el Gobierno nacional y las decisiones sobre inversión y desarrollo se tomarán de manera conjunta con los mandatarios territoriales.

"Norte de Santander tiene presidente y lo vamos a llevar al lugar de grandeza que se merece", afirmó De la Espriella al cierre de la jornada.

El mandatario electo sostuvo que Norte de Santander ha sido uno de los departamentos más afectados por la violencia y el abandono estatal, por lo que anunció que la seguridad será el eje de las primeras acciones de su administración.

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"Vamos a recuperar la seguridad, la salud y la infraestructura vial. Este departamento tiene un atraso importante producto del centralismo bogotano y vamos a trabajar para revertir esa realidad", manifestó.

Seguridad como prioridad

Durante el empalme, el presidente electo revisó junto con el gobernador y los alcaldes una matriz con las principales necesidades de los 40 municipios, concentradas en seguridad, salud, infraestructura, educación y turismo.

Explicó que cada iniciativa será evaluada con base en la situación financiera que recibirá el próximo Gobierno, aunque dejó claro que la voluntad política será determinante para sacar adelante los proyectos.

En la sede de la Gobernación se llevó a cabo el Empalme Territorial/Foto Cortesía Juan Pablo Bayona


"Vamos a revisar cuáles pueden ejecutarse de inmediato y cuáles requerirán otros mecanismos de financiación, pero nuestra tarea será resolver los problemas de las regiones trabajando de la mano con gobernadores y alcaldes", señaló.

El fortalecimiento de la seguridad ocupó buena parte de la reunión, en un departamento donde persisten las acciones de grupos armados ilegales, especialmente en el Catatumbo y la zona de frontera.

Sin intermediarios y con vigilancia a los recursos

Otro de los anuncios fue la eliminación de intermediarios entre el Gobierno nacional y las administraciones locales.

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De la Espriella aseguró que los alcaldes tendrán comunicación directa con su administración para presentar proyectos y hacer seguimiento a las inversiones, sin necesidad de acudir a 'palancas políticas'.

Además, advirtió que los recursos destinados a Norte de Santander serán objeto de un seguimiento permanente desde la Presidencia.

"Aquí vamos a hacer inversión, pero voy a exigir que se respete cada peso de los colombianos. No voy a aceptar politiquería ni corrupción de ninguna clase", afirmó.

El gobernador William Villamizar y el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo/Foto: Cortesía Juan Pablo Bayona


Al encuentro asistieron el gobernador William Villamizar y seis alcaldes en representación de los municipios del departamento: Jorge Acevedo (Cúcuta), Klaus Faber Mogollón (Pamplona), Elkin Caballero (El Zulia), Alexi Valencia (Los Patios), Emiro Cañizares (Ocaña) y Richar Claro (Tibú).

Al término de la jornada quedó un compromiso compartido entre el Gobierno entrante y las autoridades territoriales: convertir la recuperación de la seguridad en el punto de partida para ejecutar los proyectos que durante años han permanecido pendientes y devolverle a Norte de Santander un papel protagónico en la agenda nacional.


Mensaje a los violentos

Tras finalizar el primer empalme regional del gobierno entrante en Cúcuta, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzó el anuncio más contundente hasta ahora sobre la estrategia de seguridad que implementará en el Catatumbo.

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Desde la capital de Norte de Santander declaró objetivos militares a dos de los principales comandantes que hoy lideran la confrontación armada en esa subregión: alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del Eln, y alias Andrey, comandante del frente 33 de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá. Al mismo tiempo, les dio un ultimátum de un mes para entregarse a las autoridades.

"Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan para declarar a alias Alfred, del frente de guerra nororiental del Eln, y a alias Andrey, del frente 33 de las Farc, objetivos militares del Gobierno del Tigre", afirmó De la Espriella.

Acto seguido endureció el mensaje: "Tienen un mes para entregarse; de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les haremos sentir todo el peso de la ley y del Estado de derecho".

Ambos cabecillas son señalados por las autoridades de dirigir las operaciones que, desde enero de 2025, desencadenaron una de las crisis humanitarias más graves que ha enfrentado esa región en las últimas décadas. El saldo de 17 meses de confrontación supera las 101.883 personas desplazadas, además de más de 120 víctimas entre homicidios, desapariciones y lesiones, así como numerosos casos de confinamiento que mantienen bajo presión a las comunidades rurales de la mayoría de los municipios del Catatumbo.

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