Abelardo de la Espriella confirma que su posesión será en una guarnición militar

Este miércoles, durante el primer empalme regional en Cúcuta, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que su posesión se realizará el próximo 7 de agosto en una guarnición militar.

Según explicó, la decisión busca rendir homenaje a los integrantes de las Fuerzas Militares y marcar una diferencia frente a las ceremonias de investidura realizadas tradicionalmente en el país.

Con este hecho, se rompería la tradición de posesionarse en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ante el Congreso.

Lea aquí: De la Espriella se quiere posesionar en una guarnición militar, ¿puede hacerlo?

Pero, ¿puede hacerlo?

Según el artículo 192 de la Constitución, el presidente de la República “tomará posesión de su destino ante el Congreso”. Sin embargo, no deja claro que sea en el Capitolio Nacional, y el artículo 140 dice que las cámaras del Congreso pueden ponerse de acuerdo para trasladar la sesión a otro lugar. ¿Qué dicen los expertos?

La propuesta llega en medio de un ambiente de tensión por la cancelación del empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el de De la Espriella.

Por su parte, Petro ha dicho que no reconocerá a De la Espriella y que “el presidente de Colombia es Iván Cepeda”.

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