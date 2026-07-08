Cayó red de las disidencias de las Farc que extorsionaba a comerciantes en el Meta

Las autoridades capturaron en las últimas horas una red del frente Iván Merchán de las disidencias de las Farc. Se autodenominaba como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.



La investigación reveló que esta organización ilegal sería la responsable de extorsionar a comerciantes, finqueros, palmicultores y otros sectores productivos en Meta.



Los capturados fueron identificados como Maicol Estiven Bernal Sánchez, alias Junior, pregunto cabecilla; y dos de sus presuntos colaboradores, Miller Javier Castillo Ortiz, alias Bayron; y Jhon Jairo Martínez Castillo, alias El Costeño.



Las evidencias dan cuenta de que estas personas serían las responsables de identificar a posibles víctimas, contactarlas por vía telefónica en medio de amenazas y exigencias económicas, y citarlas a sitios específicos para cumplir con los pagos.

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En total, la Fiscalía recibió 28 denuncias de personas que fueron intimidadas y extorsionadas por esta organización armada.



Todos fueron capturados en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en una finca ubicada en la vereda El Progreso, en Mapiripán (Meta). En el procedimiento fueron incautadas una pistola, una subametralladora calibre 9 milímetros, dos proveedores, cartuchos, un dron, una antena para internet, cuatro teléfonos celulares, panfletos alusivos al frente Iván Merchán, cuatro agendas con información relacionada con pagos y la nómina de la estructura, además de tres motocicletas.



Fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

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