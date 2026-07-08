Reportan nuevas fallas en Colpensiones a pocos días de vencer el plazo para cambiar de régimen pensional

Las fallas de nuevo en las plataformas digitales de Colpensiones vuelven a prender las alarmas entre miles de afiliados que aún evalúan cambiar de régimen pensional.

La situación ocurre en un momento crítico, ya que restan apenas ocho días para que expire la llamada Oportunidad de Traslado, un mecanismo excepcional creado por la reforma pensional que vence definitivamente el próximo 16 de julio.

El gremio de los fondos privados, Asofondos, advirtió, en un comunicado, que la indisponibilidad de los servicios digitales podría afectar a quienes todavía necesitan completar el proceso para solicitar el traslado entre Colpensiones y un fondo privado, o viceversa.

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Fallas llegan en la recta final del proceso

Según Asofondos, las dificultades tecnológicas aparecen pocos días después de la contingencia anunciada por Colpensiones entre el 27 de junio y el 3 de julio, período durante el cual la entidad suspendió completamente varios servicios por una migración de infraestructura tecnológica.

Aunque Colpensiones informó posteriormente que la suspensión había terminado el 30 de junio y que las operaciones continuarían los días 4 y 5 de julio bajo protocolos técnicos definidos, usuarios siguen reportando inconvenientes para realizar trámites a través de los canales digitales.

Para el gremio, la situación resulta especialmente delicada porque buena parte del proceso de traslado depende del funcionamiento de estas plataformas.

Asofondos hizo un llamado a Colpensiones para que “restablezca completamente sus servicios y permita que los afiliados puedan realizar los trámites sin contratiempos antes del cierre definitivo del plazo”.

Mientras tanto, aclaró que las administradoras privadas Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia continúan operando con normalidad.

El 16 de julio vence el plazo y no habrá excepciones

El gremio recordó que la fecha límite para presentar la solicitud de traslado es el 16 de julio de 2026. Después de ese día, quienes no hayan radicado formalmente la solicitud perderán la posibilidad de acogerse a esta medida excepcional contemplada dentro de la reforma pensional.

Por esa razón, Asofondos recomendó a los trabajadores que ya determinaron que el cambio les conviene no dejar el trámite para última hora, especialmente ante las intermitencias que presentan los sistemas de Colpensiones.

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Cabe recordar que, con corte al 30 de junio de 2026, ya se concretaron 158.382 traslados entre los dos regímenes pensionales y se solicitaron más de 281.000 procesos de Doble Asesoría, requisito obligatorio antes de tomar una decisión.

Un balance anterior, con corte al 15 de junio, mostraba que se realizaron 153.392 traslados y más de 272.000 solicitudes de Doble Asesoría, cifras que evidencian el aumento de personas que aprovecharon el mecanismo durante las últimas semanas.

¿Qué es la Oportunidad de Traslado?

La Oportunidad de Traslado es un mecanismo excepcional incorporado en la reforma pensional para permitir que un grupo de trabajadores pueda cambiar nuevamente de régimen, pese a que bajo la Ley 100 ya había perdido esa posibilidad.

La medida está dirigida a un universo cercano al millón de trabajadores y comenzó a operar hace casi dos años, luego de que la Corte Constitucional mantuviera habilitada esta figura mientras estudia la constitucionalidad de la reforma pensional, proceso que actualmente sigue en revisión.

Gracias a este mecanismo es posible trasladarse desde Colpensiones hacia un fondo privado o desde un fondo privado hacia Colpensiones.

¿Quiénes pueden acceder?

Solo pueden acogerse quienes cumplan simultáneamente estos requisitos:

-Mujeres con más de 47 años y 750 semanas o más cotizadas.

-Hombres con más de 52 años y 900 semanas o más cotizadas.

En otras palabras, está dirigido a trabajadores que se encuentran a menos de diez años de cumplir la edad de pensión y que alcanzan el número mínimo de semanas exigidas.

La Doble Asesoría sigue siendo obligatoria

Antes de presentar la solicitud de traslado, todos los trabajadores deben cumplir con la Doble Asesoría. “Este procedimiento consiste en recibir orientación tanto de la administradora donde actualmente se encuentra afiliado como de aquella a la que desea trasladarse”, detalla Asofondos.

El proceso es gratuito, no requiere intermediarios y se desarrolla mediante llamadas programadas, en las que cada entidad entrega una proyección objetiva sobre el escenario pensional del afiliado para que tome una decisión informada.

“Ojo, quedan pocos días para quienes cumplan con los requisitos mencionados y estén considerando un traslado pensional. Es importante que los interesados revisen los requisitos y tomen la Doble Asesoría para decidir, de forma informada, si les conviene un posible traslado”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

El presidente del gremio aseguró que la decisión debe tomarse después de analizar cuidadosamente la información entregada durante la Doble Asesoría.

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Según los análisis realizados por Asofondos, ocho de cada diez trabajadores que pueden acogerse a esta oportunidad tendrían mejores condiciones permaneciendo o trasladándose a un fondo privado.

De acuerdo con Velasco, esto obedece a que, en esos casos, los afiliados podrían pensionarse con un menor número de semanas o recibir una mejor devolución de sus aportes si finalmente no cumplen los requisitos para obtener una pensión.

El dirigente insistió en que cada trabajador debe evaluar su situación particular y no tomar decisiones generales, pues los resultados dependen de la historia laboral y de las condiciones individuales.

Paso a paso para realizar el traslado

Los trabajadores interesados aún pueden completar el proceso si cumplen los requisitos establecidos.

1. Deben verificar que cumplen con la edad y el número mínimo de semanas cotizadas.

2. Deben solicitar la Doble Asesoría tanto a su administradora actual como a aquella a la que desean trasladarse, ya sea Colpensiones o alguno de los fondos privados (Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia).

3. Recibirán las llamadas de ambas entidades, que presentarán las proyecciones de pensión correspondientes.

4. Si deciden cambiar de régimen, deberán radicar la solicitud de traslado a más tardar el 16 de julio de 2026 ante la administradora de destino. El trámite puede realizarse de manera virtual, a través de la página web de la entidad, o presencialmente.

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