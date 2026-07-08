Fenalcarbón denuncia negligencia de Petro: deja al coque colombiano por fuera de India durante cinco años

La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la inminente imposición de derechos antidumping definitivos por parte del Gobierno de la India, que le impone al coque metalúrgico colombiano arancel de US $118,55 por tonelada, sobre un producto que en 2025 mantuvo su precio de referencia entre US$225-230/t en el mercado indio.

La Dirección General de Medidas Comerciales de la India notificó oficialmente al Estado colombiano, el 29 de marzo de 2025, el inicio de una investigación antidumping contra el coque metalúrgico colombiano de bajo contenido de ceniza (Low Ash Metallurgical Coke), cuyos resultados preliminares se dieron a conocer en noviembre.

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El presidente ejecutivo del gremio, Carlos Cante, indicó que advirtieron sobre esta situación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y, a pesar de ello, el Gobierno colombiano no lideró ninguna estrategia técnica, diplomática o institucional para defender los intereses del país, permitiendo que la investigación avanzara sin la participación efectiva de Colombia.

“Como consecuencia de esta negligencia y omisión por parte del Gobierno Petro, la autoridad india decidió imponer un derecho antidumping definitivo, vigente durante los próximos cinco años, significando un gravamen que equivale a cerca de la mitad del valor comercial del coque y que, en la práctica, hace inviable competir en ese mercado”, explicó.

El informe final de la autoridad investigadora evidencia la ausencia del Estado colombiano. Pese a haber notificado formalmente a la Embajada de Colombia en la India, el vacío en la defensa por parte del Estado resultó en que ningún productor o exportador colombiano presentara respuesta al cuestionario oficial, obligando a la autoridad a sustentar su decisión exclusivamente con la información aportada por los productores indios.

"Resulta inaceptable que el Gobierno haya permanecido pasivo frente a una investigación que comprometía uno de los principales mercados del coque colombiano. La falta de coordinación institucional y de defensa técnica terminó entregando el caso sin oposición, con consecuencias que hoy pagarán las empresas, los trabajadores y el país", afirmó Carlos Cante.

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Un mercado estratégico en riesgo

La India, quinta economía del mundo y uno de los mercados siderúrgicos de mayor crecimiento, se consolidó como uno de sus principales destinos de exportación. Solo en 2022, Colombia exportó hacia ese país 678.579 toneladas de coque, por un valor FOB superior a US$163 millones, llegando a representar hasta el 18% de las exportaciones nacionales del producto.

Además del impacto económico, Fenalcarbón aseguró que la ausencia de actuación del Estado podría derivar en acciones judiciales por parte de las empresas afectadas, al configurarse una eventual responsabilidad por la falta de defensa institucional durante un proceso internacional del cual el Gobierno tuvo conocimiento oportuno.

Fenalcarbón hizo un llamado urgente para que el nuevo gobierno y su ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, activen, aunque sea de manera tardía, todos los mecanismos diplomáticos, comerciales y jurídicos disponibles, con el propósito de mitigar los efectos de esta decisión y evitar que Colombia continúe perdiendo participación en mercados estratégicos por falta de gestión estatal.

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“No estamos frente a una decisión inevitable del mercado. Estamos frente a una oportunidad que el Estado dejó perder por falta de gestión. Cuando el Gobierno renuncia a defender a sus exportadores, renuncia también al empleo, a las divisas y a la competitividad del país”, concluyó Carlos Cante.

El dato

El coque metalúrgico es el principal producto industrial de exportación, derivado del carbón metalúrgico. Representa miles de empleos, especialmente en Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander.

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