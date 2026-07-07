Lo bueno que trae julio para los trabajadores de Colombia es un reto para las empresas

Julio comenzó con cuatro cambios que aumentarán el ingreso de millones de trabajadores colombianos, aunque también elevarán los costos laborales de las empresas por el incremento de recargos, la reducción de la jornada y un nuevo día festivo.

La única novedad que sorprendió a las organizaciones fue el festivo recientemente creado por la devoción a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, pero la reducción de la jornada laboral y las alzas de los recargos y horas extras son medidas que ya hacían parte de su planeación.

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Para el vicepresidente nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Jairo Pulecio Franco, el aumento de los costos de la nómina, de acuerdo con un estudio realizado por el gremio sobre la implementación de esas decisiones, sin incluir el día festivo, se estima en 45%.

“El impacto más fuerte lo tendrán los sectores que manejan horas extras y trabajan jornadas completas, como el de gastronomía -bares y restaurantes- , hotelería y turismo”, apuntó Pulecio.

El líder gremial destacó que el nuevo festivo no tendría mayor impacto y que, por el contrario, puede generar un aumento en la dinámica de consumo de los hogares, teniendo en cuenta que se adapta a un puente feriado.

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“No se tiene un cálculo estimado exacto sobre el costo de pagar un nuevo festivo, es un incremento marginal, el cual puede compensar, porque representa un fin de semana de puente adicional, en el que la gente sale a pasear”, añadió el vicepresidente nacional de Acopi.

Jairo Pulecio Franco sostuvo que las empresas se han venido adaptando a los cambios, aunque inicialmente hubo preocupación. Resaltó que las organizaciones planearon gradualmente su producción, la programación de horarios y de los recargos y saben cómo implementar los cambios sin verse afectadas.

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Las cuatro novedades

Día festivo. La promulgación de la Ley 2578, del 1 de junio de 2026, oficializó el 9 de julio como nuevo festivo nacional en homenaje a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, cuya fecha se traslada al lunes siguiente, por lo que celebrará este 13 de julio. Así, el mes tendrá dos feriados, contando el 20 de julio, Día de la Independencia. Reducción de la jornada. En el marco de la Ley 2101 de 2021, se ordenó su disminución progresiva de 48 a 42 horas semanales; desde el 15 de julio pasará de 44 a 42 sin afectar el salario de los trabajadores. Aumento de dominicales y festivos. Desde el 1 de julio, el recargo por trabajar domingos y feriados se incrementó de 80% al 90% sobre el valor de la hora ordinaria. Medida contemplada en la Reforma Laboral o Ley 2466 de 2025. Más recargos y horas extras. El incremento del valor de la hora ordinaria conlleva automáticamente al aumento de los pagos por trabajo adicional: hora nocturna, extra diurna y hora extra nocturna.

Con estos cambios, julio marca uno de los mayores ajustes laborales de los últimos años para cerca de 10 millones de empleados formales, según la reciente cifra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El dato

Un festivo o un dominical de ocho horas, para un empleado que devengue salario mínimo ($1.750.905) vale $126.736.

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