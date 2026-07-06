¿Habrá un menor aumento del salario mínimo en 2027? Esto respondió el nuevo Minhacienda

El debate sobre el aumento del salario mínimo para 2027 comenzó antes de lo previsto. Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró que el nuevo Gobierno buscará implementar una política salarial basada en criterios técnicos, donde los incrementos estén sustentados en el comportamiento de la inflación y el crecimiento de la productividad.

Durante una entrevista con 6 AM de Caracol Radio, el próximo jefe de la cartera de Hacienda explicó que la prioridad será proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer la estabilidad económica del país. “Tenemos que volver a una política salarial racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos”, afirmó.

¿Cómo se definiría el aumento del salario mínimo para 2027?

Gómez Martínez señaló que uno de los principales retos del nuevo Gobierno será revisar la política de incrementos del salario mínimo aplicada en los últimos años. En su opinión, varios de los aumentos aprobados han estado por encima del comportamiento de la economía, lo que podría generar efectos negativos sobre el empleo y la competitividad.

El funcionario explicó que los salarios deberían crecer al mismo ritmo que la productividad de las empresas y de los trabajadores. Según indicó, cuando las remuneraciones aumentan sin que exista un mayor nivel de producción, las compañías enfrentan mayores costos, disminuye su capacidad para contratar personal y se reducen los incentivos para invertir.

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Aunque reconoció que un incremento del salario mínimo representa un alivio para millones de colombianos, insistió en que este debe responder a variables económicas que garanticen la sostenibilidad del mercado laboral y el crecimiento del país.

Ministro cuestiona el aumento del salario mínimo de 2026

El ministro designado también criticó el incremento del 23 % del salario mínimo decretado para 2026, al considerar que este tipo de decisiones no deberían convertirse en una práctica habitual cuando superan ampliamente la inflación.

A juicio de Gómez Martínez, ese aumento respondió más a razones políticas que a criterios técnicos. Por ello, reiteró que la política salarial debe construirse sobre indicadores económicos que permitan equilibrar el bienestar de los trabajadores con la sostenibilidad financiera de las empresas.

"Si aumentar los salarios sacara a la gente de la pobreza y volviera ricos a los países, hace años no existiría la pobreza”, afirmó.

La productividad, el centro del debate sobre el salario mínimo

El futuro ministro aseguró que la productividad en Colombia ha permanecido prácticamente estancada durante los últimos años, mientras que los costos laborales han seguido creciendo.

Por esa razón, sostuvo que la discusión sobre el salario mínimo para 2027 deberá enfocarse en encontrar un equilibrio entre preservar el ingreso de los trabajadores y garantizar que las empresas puedan continuar invirtiendo, generando empleo y aportando al crecimiento económico.

Con estas declaraciones, el próximo Gobierno anticipa un cambio de enfoque en las negociaciones del salario mínimo, priorizando indicadores como la inflación y la productividad para definir el incremento que regirá en 2027.

Tomado de El Universal.

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