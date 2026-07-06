Fedelonjas advierte que alza de tasas aplaza el sueño de tener vivienda en Colombia

La decisión del Banco de la República de elevar su tasa de intervención de 11,25% a 12%, el nivel más alto desde 2024, sigue generando reacciones entre los sectores productivos.

Para la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), el incremento representa un nuevo obstáculo para la recuperación del mercado inmobiliario, al encarecer el acceso al crédito hipotecario y retrasar la decisión de compra de vivienda por parte de los hogares.

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El presidente ejecutivo de Fedelonjas, Mario Andrés Ramírez, manifestó que el gremio comparte el propósito del Emisor de controlar el aumento del costo de vida, porque considera que ese es el camino para que, en el mediano plazo, las tasas de los créditos hipotecarios puedan disminuir.

“Sin embargo, cada incremento adicional pospone decisiones de compra y aplaza la reactivación de un mercado que ya opera por debajo de su potencial. Por eso, mientras dure este ciclo restrictivo, insistimos en explorar mecanismos complementarios que sostengan la demanda de vivienda”, afirmó Ramírez.

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Según Fedelonjas, la actividad inmobiliaria es uno de los principales motores de empleo, inversión y crecimiento económico, por lo que una recuperación del mercado tiene efectos positivos sobre múltiples sectores productivos.

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