Cuando juega Colombia en el Mundial, domicilios crecen hasta 65%

Cada partido de la Selección Colombia también mueve la economía digital del país. Más allá de la emoción en la cancha, el Mundial modifica los hábitos de consumo de miles de hogares y convierte a plataformas de domicilios o delivery en un termómetro en tiempo real de cómo compran los colombianos.

Durante los partidos más recientes de Colombia, Rappi registró un promedio cercano a 185.000 órdenes en restaurantes, mientras que encuentros como los disputados frente a RD Congo y Uzbekistán impulsaron un crecimiento de hasta 20% frente a un día comparable, reflejando el impacto que tienen los grandes eventos deportivos sobre la actividad económica.

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El comportamiento de los usuarios también evidencia una mayor planeación. Las dos horas previas al inicio de cada partido concentran el mayor incremento en la demanda, con un crecimiento promedio del 30%, mientras que antes del encuentro entre Colombia y RD Congo los pedidos llegaron a aumentar 52% frente a un día normal.

La demanda continúa durante el desarrollo del partido. En Turbo, la vertical servicio de entregas en minutos de Rappi, el entretiempo se convierte en uno de los momentos de mayor actividad, cuando miles de usuarios aprovechan la pausa para pedir bebidas, hielo, snacks o cualquier producto necesario para continuar disfrutando del encuentro sin salir de casa.

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"El Mundial cambia la forma en que los colombianos consumen. Cada partido genera una demanda muy concentrada en pocas horas y eso nos exige anticiparnos para que millones de personas encuentren disponible justo lo que necesitan mientras disfrutan el encuentro. Esa capacidad de responder en tiempo real es parte del valor que buscamos aportar desde Rappi", afirmó el director general de Rappi Colombia Matías Laks.

El dinamismo también se refleja en las categorías de mayor crecimiento. Durante los partidos de la Selección Colombia, las ventas de cerveza aumentaron más del 50%, mientras que el aguardiente registró un crecimiento del 65% frente a días normales, consolidándose como las bebidas preferidas para acompañar los encuentros.

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Solo durante el partido entre Colombia y RD Congo, Rappi Turbo entregó cerca de 45.000 cervezas y 8.000 botellas de aguardiente, evidenciando cómo los usuarios recurren cada vez más a soluciones de entrega inmediata para abastecer sus reuniones.

Con la expectativa de los próximos compromisos de la Selección Colombia, Rappi prevé que esta tendencia continúe fortaleciéndose, consolidando los eventos deportivos como uno de los principales impulsores del consumo digital en el país.

Más allá del resultado en la cancha, los datos muestran que cada partido de la Selección también impulsa una intensa actividad económica en los hogares colombianos, consolidando al Mundial como uno de los momentos de mayor consumo digital del año.

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