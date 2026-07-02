Participación de las mujeres en cargos de liderazgo empresarial sigue siendo baja en Colombia

La participación de las mujeres en los cargos de liderazgo empresarial sigue siendo uno de los principales retos para el desarrollo económico del país.

Aunque algunos sectores han logrado aumentar su presencia femenina, las cifras muestran que todavía son pocas las mujeres que llegan a dirigir grandes compañías y que las brechas persisten entre industrias y regiones.

Ese fue uno de los principales mensajes del panel "Impulsores del protagonismo de las mujeres en el desarrollo: de la ley formal a la práctica real", realizado durante la "Cumbre: Liderazgo y desarrollo económico, pilares para una agenda de Igualdad en Colombia".

Allí, Tatiana Duarte Perea, presidenta de Andigraf, señaló que la industria gráfica genera 291.000 empleos, de los cuales 48% son ocupados por mujeres.

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Además, indicó que el sector registra ventas por $281 billones y que 30% de las empresas son lideradas por mujeres. "No es solo una cifra de cuántas mujeres están en la empresa, sino lograr entender que estas economías abren la oportunidad para que las mujeres puedan participar", afirmó.

Sin embargo, en varios sectores, la participación femenina en posiciones de liderazgo continúa siendo reducida, lo que evidencia que el reto ya no es únicamente aumentar el número de mujeres vinculadas al mercado laboral, sino ampliar su presencia en la toma de decisiones.

Raquel Garavito Chapaval, presidenta ejecutiva de FedeSeguridad, aseguró que las diferencias entre las principales ciudades y el resto del país también dificultan ese proceso. "La realidad que tenemos en las principales ciudades es diferente a la de los demás territorios", dijo.

Además, sostuvo que "el problema no es el exceso de reglamentación, sino si estas tienen una aplicabilidad", al señalar que muchas normas no logran traducirse en oportunidades reales para las mujeres.

Desde el sector energético, Luz Stella Murgas Maya, presidenta de Naturgas, afirmó que ampliar el acceso al gas natural también contribuye a cerrar brechas de género, ya que reduce el tiempo destinado a labores domésticas y permite que más mujeres participen en actividades remuneradas.

Pese a esto, recordó que la representación femenina en esa industria sigue siendo baja. "Una de cada cinco personas del sector son mujeres, es decir, solamente 20%", señaló.

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Murgas también indicó que uno de los principales desafíos es aumentar la participación femenina en carreras relacionadas con ciencia, tecnología e ingeniería.

"Una de las principales brechas es el acceso a oportunidades para estudiar carreras de ciencias. Uno de los principales retos es cerrar esta brecha", afirmó.

Por su parte, Angélica María Ospina Alvarado, directora ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, aseguró que las mujeres desempeñan un papel clave en el desarrollo del país, aunque advirtió que fenómenos como el cambio climático también pueden profundizar las desigualdades dentro de los hogares.

Tomado de La República

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