Aumento en el impuesto de salida del país puede afectar turismo, advierte Anato

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) manifestó su preocupación frente al Decreto 0625 de 2026, expedido por el Ministerio de la Igualdad, mediante el cual se reglamenta el impuesto de salida del país por vía aérea para nacionales y extranjeros, residentes o no en Colombia.



La norma establece que dicho impuesto, equivalente a un dólar estadounidense o su valor en pesos colombianos según la TRM vigente, será cobrado al momento de la compra del tiquete aéreo internacional.



Los recursos recaudados por esta nueva normativa, serán administrados por el ICBF y estarán destinados a financiar planes de prevención y lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes – ESCNNA y la pornografía infantil.



Frente a esta nueva normativa, Anato alertó que imponer nuevas cargas tributarias al sector podría generar grandes afectaciones al crecimiento del turismo, sector que ha demostrado un buen comportamiento durante los últimos meses.

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“Desde ANATO somos enfáticos en señalar que imponer nuevas cargas tributarias al sector y al transporte aéreo podría afectar el crecimiento del turismo y, a su vez, la conectividad y el desarrollo económico del país. Hoy los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19% y la cadena turística enfrenta una carga impositiva importante”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



“Compartimos plenamente el propósito de proteger a la niñez; sin embargo, consideramos que ese objetivo debe alcanzarse a través de mecanismos articulados desde las entidades competentes, sin generar mayores costos para los viajeros ni nuevas obligaciones operativas para el sector”, añadió la líder gremial.



La asociación gremial reiteró su compromiso con la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo; e indicó que la normativa turística ya contempla mecanismos para financiar políticas de prevención y campañas sobre esta materia.

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