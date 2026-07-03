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¡Un paso más! Colombia se juega ante Ghana su cupo a los octavos de final del Mundial 2026
La Selección Colombia se enfrenta contra Ghana, este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m., en Kansas City en los dieciseisavos de final.
Authored by
gcontreras
Selección Colombia, Mundial 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Viernes, 3 de Julio de 2026
Un paso más. La Selección Colombia, que ha despertado gran ilusión en el país, afronta hoy su duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante una cautelosa Ghana, a partir de las 8:30 p.m. en Kansas City.

Los cafeteros, que no conocen derrota en el certamen orbital tras culminar primeros del Grupo K con siete puntos, buscarán instalarse en los octavos tal como lo hicieron en las ediciones de Italia 1990, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Con la premisa de clasificarse, los dirigidos por Néstor Lorenzo van por una victoria en un duelo donde no hay margen de error y en el que Colombia llega como favorita ante un combinado africano que avanzó como uno de los mejores terceros.

A seguir escribiendo historia

Colombia, con un juego basado en la posesión del balón, orden táctico y gran cantidad de opciones ofensivas, peleará ante un equipo que solo recibió dos goles en la fase de grupos luego de ganarle 1-0 a Panamá, empatar 0-0 con Inglaterra y caer 2-1 ante Croacia.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia.

 

“Es un equipo ordenado, pero agresivo cuando sale a atacar. Los jugadores africanos juegan en los mejores equipos de Europa, entonces no podemos solo señalarlos por su físico, ellos juegan muy bien a la pelota”, reconoció Lorenzo, en rueda de prensa.

Pero más allá de lo que pueda ofertar el elenco ghanés, la Tricolor deberá imponer su fútbol y concretar las opciones, una materia pendiente en el último duelo de la primera fase (0-0 con Portugal).

En el once inicial, el argentino volvería a incluir a sus laterales titulares Daniel Muñoz y Johan Mojica, quienes no actuaron en la fecha pasada (si en los triunfos 3-1 ante Uzbekistán y 1-0 ante RD Congo) y en su lugar entraron, de buena manera, Santiago Arias y Deiver Machado. En el frente se la jugaría con Jhon Córdoba por encima de Luis Suárez.

“Tenemos jugadores con mucha calidad y versatilidad para ocupar distintos espacios y cumplir funciones defensivas y ofensivas. Hemos crecido, pero todavía no nos alcanza para lo que buscamos. Ojalá que demos un paso más y podamos pasar a octavos de final”, comentó el estratega argentino.

Luis Diaz

 

Las cartas de gol para Colombia en el Mundial han sido Daniel Muñoz (2), Luis Díaz (1) y Jaminton Campaz (1). A Díaz, figura del Bayern Múnich, se la ha demandado mayores aportes a nivel ofensivo.

“Lucho es un jugador de desequilibrio que siempre esperamos que aparezca en todos los partidos. Ha aparecido, le han anulado goles y tampoco tuvo fortuna. Ojalá convierta y sea figura”, declaró Lorenzo.

Reencuentro con Queiroz

Colombia tendrá un reencuentro especial con el técnico portugués Carlos Queiroz, quien estuvo a cargo del elenco nacional entre 2019 y 2020 con 18 partidos y un saldo de nueve victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

La salida de Queiroz estuvo marcada por un durísima goleada 6-1 ante Ecuador, en Quito, en un juego sobre el que se especuló mucho entre un ruptura del técnico y jugadores.

Carlos Queiroz.

 

“Fue un período muy difícil y muy particular para todos. Cada día surgían situaciones inesperadas, tanto en los entrenamientos como en la preparación del equipo. Aprovecho esta oportunidad para recordar que tanto yo, como el cuerpo técnico que trabajaba en Colombia, siempre intentamos hacer lo mejor posible en un contexto muy complicado”, recordó el técnico sobre su paso por la Tricolor.

Los africanos han apostado por un fútbol de transiciones, con bloques bajos y teniendo como principales armas a los atacantes Antoine Semenyo (Manchester City), el veterano Jordan Ayew (Leicester) e Iñaki Williams (Athletic de Bilbao). Más atrás, Thomas Partey (Villareal).

De persistir el empate, el compromiso, que será arbitrado por el francés Clement Turpin,  irá a tiempo extra.

Los antecedentes contra africanos

Para la Selección Colombia, el enfrentamiento ante Ghana será el sexto contra un combinado africano en la Copa del Mundo. Los registros indican cuatro triunfos y una sola derrota, justamente en instancia definitiva.

El primer choque fue contra Camerún en los octavos de final de Italia 1990. Los cafeteros fueron derrotados 2-1 con tantos de Roger Milla (106’ y 109’) mientras que descontó Bernardo Redín (116’) en un duelo recordado por lo un craso error de René Higuita.

Ocho años después, en Francia 1998, la Tricolor se citó con Túnez en la segunda fecha de la fase de grupos con victoria nacional 1-0 con tanto de Lieder Preciado.

En el regreso mundialista luego de tres ediciones sin ir, Colombia se toparía con Costa de Marfil en Brasil 2014. En la segunda jornada de la primera instancia, los dirigidos por José Néstor Pékerman ganaron 2-1 con goles de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero (hoy en la nómina).

Colombia vs. Senegal, 2018.

 

En Rusia 2018 volvió a toparse, en la segunda jornada, con otra africana: fue Senegal a la que venció 1-0 con gol de cabeza de Yerry Mina.

Su más reciente presentación fue hace 10 días cuando se impuso 1-0 sobre República Democrática del Congo, con tanto de Daniel Muñoz, también en la fecha 2.

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