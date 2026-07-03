¡Un paso más! Colombia se juega ante Ghana su cupo a los octavos de final del Mundial 2026

“Fue un período muy difícil y muy particular para todos. Cada día surgían situaciones inesperadas, tanto en los entrenamientos como en la preparación del equipo. Aprovecho esta oportunidad para recordar que tanto yo, como el cuerpo técnico que trabajaba en Colombia, siempre intentamos hacer lo mejor posible en un contexto muy complicado”, recordó el técnico sobre su paso por la Tricolor.
Los africanos han apostado por un fútbol de transiciones, con bloques bajos y teniendo como principales armas a los atacantes Antoine Semenyo (Manchester City), el veterano Jordan Ayew (Leicester) e Iñaki Williams (Athletic de Bilbao). Más atrás, Thomas Partey (Villareal).
De persistir el empate, el compromiso, que será arbitrado por el francés Clement Turpin, irá a tiempo extra.
Los antecedentes contra africanos
Para la Selección Colombia, el enfrentamiento ante Ghana será el sexto contra un combinado africano en la Copa del Mundo. Los registros indican cuatro triunfos y una sola derrota, justamente en instancia definitiva.
El primer choque fue contra Camerún en los octavos de final de Italia 1990. Los cafeteros fueron derrotados 2-1 con tantos de Roger Milla (106’ y 109’) mientras que descontó Bernardo Redín (116’) en un duelo recordado por lo un craso error de René Higuita.
Ocho años después, en Francia 1998, la Tricolor se citó con Túnez en la segunda fecha de la fase de grupos con victoria nacional 1-0 con tanto de Lieder Preciado.
En el regreso mundialista luego de tres ediciones sin ir, Colombia se toparía con Costa de Marfil en Brasil 2014. En la segunda jornada de la primera instancia, los dirigidos por José Néstor Pékerman ganaron 2-1 con goles de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero (hoy en la nómina).