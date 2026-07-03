¡Un paso más! Colombia se juega ante Ghana su cupo a los octavos de final del Mundial 2026

Un paso más. La Selección Colombia, que ha despertado gran ilusión en el país, afronta hoy su duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante una cautelosa Ghana, a partir de las 8:30 p.m. en Kansas City.

Los cafeteros, que no conocen derrota en el certamen orbital tras culminar primeros del Grupo K con siete puntos, buscarán instalarse en los octavos tal como lo hicieron en las ediciones de Italia 1990, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Con la premisa de clasificarse, los dirigidos por Néstor Lorenzo van por una victoria en un duelo donde no hay margen de error y en el que Colombia llega como favorita ante un combinado africano que avanzó como uno de los mejores terceros.

A seguir escribiendo historia

Colombia, con un juego basado en la posesión del balón, orden táctico y gran cantidad de opciones ofensivas, peleará ante un equipo que solo recibió dos goles en la fase de grupos luego de ganarle 1-0 a Panamá, empatar 0-0 con Inglaterra y caer 2-1 ante Croacia.