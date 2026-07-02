Rituales, amuletos y tradición: el otro lado de Ghana antes del duelo con Colombia

Mientras Colombia prepara su partido de octavos de final, su rival también acapara la atención por un aspecto diferente al fútbol. En Ghana, los rituales espirituales forman parte de una tradición cultural que, desde hace décadas, acompaña a clubes, selecciones y aficionados, aunque muchos los consideran únicamente una expresión de fe o folclor.
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Las imágenes de hombres con el rostro cubierto de polvo blanco, realizando rituales y portando amuletos antes de los partidos se hicieron virales durante el campeonato. Entre ellos sobresale Nana Kwaku Bonsam, un sacerdote tradicional que asegura tener la capacidad de intervenir espiritualmente en los encuentros y que volvió a ganar notoriedad tras afirmar que había “trabajado” para impedir que Harry Kane marcara frente a Ghana. Después del empate sin goles, incluso dijo haber levantado ese supuesto hechizo para los siguientes partidos del delantero inglés.
Nuhu Adams, periodista ghanés especializado en deporte africano consultado por El Tiempo, explica que las prácticas espirituales sí hacen parte de la cultura del país, aunque existe un amplio debate sobre su verdadera influencia en el deporte: “Si vienes a Ghana verás que la gente tiene creencias muy diversas. Más allá de las cristianas y musulmanas habituales, existen fuertes convicciones vinculadas a la cultura espiritual. La gente recurre a estas prácticas cuando desea obtener un resultado concreto a su favor”.
Esto no es una práctica nueva. En el Mundial de Brasil 2014, Nana Kwaku Bonsam aseguró haber realizado rituales contra Cristiano Ronaldo antes del partido entre Portugal y Ghana, declaraciones que le dieron notoriedad internacional aunque nunca existió evidencia que respaldara sus afirmaciones.
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El vínculo entre fútbol y prácticas espirituales tampoco es exclusivo de Ghana. En diferentes ligas africanas se han documentado casos de equipos que recurren a rituales conocidos como juju o muti, e incluso algunos campeonatos han establecido normas para impedir ceremonias dentro de los estadios o en los terrenos de juego.
La Federación de Fútbol de Ghana ha recurrido en distintas ocasiones a jornadas de oración con líderes cristianos y musulmanes antes de competencias internacionales, reflejando que la búsqueda de apoyo espiritual también hace parte de la preparación de la selección, aunque desde una perspectiva religiosa más que sobrenatural.
En varios países del África subsahariana, como Ghana, las creencias tradicionales conviven con el cristianismo y el islam. Aunque más del 70 % de la población ghanesa se identifica como cristiana y cerca del 20 % como musulmana, muchas comunidades conservan prácticas espirituales ancestrales que coexisten con esas religiones.
Por eso, en el fútbol no es extraño ver ceremonias previas a los partidos, oraciones colectivas, uso de amuletos. De hecho, el polvo blanco que utilizan algunos seguidores y practicantes es un símbolo asociado, en varias tradiciones de África occidental, con la protección, la pureza o la conexión con los ancestros.
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Jajajajajaja las guevonadas que uno se encuentra en TikTok. En Colombia preguntas el nombre de algún jugador de Ghana y nadie sabe, ah pero este hijueputa brujo es más famoso que Shakira. pic.twitter.com/e1bR6j3jP4— Juan💛💙❤️🔥 (@JDSRG197129) July 1, 2026
🧙🏿♂️ El brujo de Ghana vuelve a ser protagonista del Mundial 🌎⚽— más+deportes (@webmasdeportes) June 25, 2026
Nana Kwaku Bonsam, conocido por sus rituales y por lanzar polvo blanco en los estadios, vuelve a generar polémica tras asegurar que puede afectar el rendimiento de figuras como Cristiano Ronaldo y Harry Kane.
Sin… pic.twitter.com/HBbG4fCYj1
Periodistas y analistas deportivos ghaneses han señalado que la mayoría de estos personajes generan más atención mediática que influencia deportiva y consideran que su presencia forma parte del folclor que rodea al fútbol africano.
A pesar de las múltiples historias que circulan en torneos internacionales, la FIFA nunca ha impuesto una sanción por supuestos actos de brujería. Sin embargo, ha intervenido cuando estos rituales afectan el desarrollo del juego o implican el ingreso de personas no autorizadas al campo.
Como curiosidad, la identidad de la selección de Ghana también está ligada a la historia del país. El equipo es conocido como las Black Stars, un nombre inspirado en la Estrella Negra, símbolo del movimiento panafricanista promovido por Marcus Garvey y adoptado posteriormente por el primer presidente ghanés, Kwame Nkrumah, como emblema de la independencia, la libertad y la unidad del continente africano. Ese mismo símbolo ocupa el centro de la bandera nacional de Ghana y se ha convertido en uno de los mayores referentes de la identidad del país.
En medio de las historias sobre brujos, amuletos y rituales, Colombia y Ghana ultiman detalles para un duelo inédito en la Copa del Mundo. El encuentro, que se disputará este viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City (Estados Unidos) por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en un torneo organizado por la FIFA.
El compromiso también tendrá otro componente especial, pues será el reencuentro de la Selección Colombia con Carlos Queiroz, actual entrenador de Ghana y extécnico de la Tricolor. El portugués dirigió el equipo colombiano entre 2019 y 2020, antes de dejar el cargo tras las derrotas frente a Uruguay y Ecuador en las eliminatorias rumbo a Catar 2022. Ahora intentará conducir a la selección africana para eliminar al equipo que alguna vez estuvo bajo su dirección.
El encuentro comenzará a las 8:30 p. m. hora de Colombia y se jugará a partido único; si hay empate tras los 90 minutos, habrá prórroga y, de ser necesario, definición por penales. La selección dirigida por Néstor Lorenzo llega como líder e invicta del Grupo K, mientras que Ghana avanzó como una de las mejores terceras del Grupo L. El ganador obtendrá un cupo en los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Suiza y Argelia.
Con información de El Colombiano.
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