Portugal-Croacia, duelo inédito por el cupo a los octavos de final del Mundial 2026

Resumen de Agencias

Una jornada más se jugará de los dieciseisavos de la Copa Mundial 2026 este jueves a las 6:00 p.m., con otro duelo trascendental entre otras dos favoritas al título, las selecciones de Portugal y Croacia.

Portugueses y croatas llegan a estas instancias tras haberse clasificado como segundas. Los lusos por el Grupo K, con 5 puntos en el que Colombia fue primera con 7 unidades.

Los croatas también fueron segundas del Grupo L, con 6 puntos, por detrás de Inglaterra, líder con 7 puntos.

La Portugal de Cristiano Ronaldo viene empatar (1-1) contra Colombia, en uno de los mejores partidos del Mundial.

En cambio la Croacia de Luka Modric tuvo que remar para obtener la clasificación al vencer a una complicada Ghana (2-1), rival de Colombia el viernes.

Será la primera vez en la historia de los mundiales que se enfrentaran en la Copa del Mundo.

En los antecedentes figuran diez duelos entre ambos equipos, con saldo de 7 triunfos para los lusos, 1 para los ajedrezados y dos empates.

De ellos, dos han sido en la Eurocopa 1996 (3-0) 2016 (1-0), tres en la Liga de Naciones, 2021 (4-1 y 3-2), 2024 (2-1, el otro fue 1-1), y en los amistosos Croacia ganó uno 2024 (2-1) 2018 (1-1) y Portugal obtuvo dos victorias 2013 (1-0) y 2005 (2-0).Por las estadísticas han sido compromisos parejos y cerrados.

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Tranquilos

El centrocampista portugués João Félix aseguró en rueda de prensa que consideraban "una ventaja jugar contra Croacia" por lo bien que lo conocen y la buena racha de resultados que mantienen contra el conjunto ajedrezado, frente al que nunca ha perdido en los seis partidos oficiales jugados hasta la fecha.

Entre tanto, el técnico de los croatas, Zlatko Dalić ha manifestado previo al difícil juego que, resalta de Portugal como un equipo con una plantilla profunda, gran velocidad y múltiples variantes ofensivas. Ante la fase de eliminación directa, su plan se centra en controlar el ritmo del partido, dictar el juego en el mediocampo y soportar la presión física del rival.

Sin embargo, la subcampeona del Mundo 2018 y semifinalista de Catar 2022, ha tenido altibajos en la primera etapa del Mundial, aunque ante los ghaneses el equipo mostró otra actitud y mejoró ostensiblemente en su fútbol, que le ponen de nuevo en la palestra de candidata a llegar a la final.

Portugal de su lado, con Cristiano Ronaldo, sufrió en su debut al igualar ante la sorpresiva República del Congo y en el último partido de grupos contra Colombia se salvó de perder gracias a la buena actuación de su arquero.

Posibles alineaciones:

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, y Rafael Leao.

DT: Roberto Martínez

Croacia (4-2-3-1): Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic; Andrej y Kramaric.

DT: Zlatko Dalić

Árbitro: Espen Eskås (Noruego)

Estadio: Toronto:

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