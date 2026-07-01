Estas fueron las marcas de carros más vendidas en Colombia durante el primer semestre de 2026

De acuerdo con el informe de la Andi y Fenalco, en el primer semestre de 2026, el sector automotor registró 157.620 vehículos nuevos matriculados, lo que representa un crecimiento de 50,1% frente al mismo periodo de 2025 cuando solo había 105.006 registros.

Este buen comportamiento del sector se ve apalancado por un parque automotor diverso con oferta para todo el público, en el que Kia, Renault y Toyota fueron las marcas que más han vendido carros durante el primer semestre.

La coreana Kia se posicionó como la líder de los carros en Colombia con 20.437 unidades nuevas este semestre, lo que representó un crecimiento de 47,7% frente al año pasado cuando la marca había venido 13.839.

Jorge Neira, director general de Kia Colombia, dijo sobre los resultados que “durante el primer semestre de 2026 ha sido muy positivo para la marca y confirma que el liderazgo que alcanzamos en 2025 no fue un hecho aislado, sino el resultado de una estrategia consistente de marca, producto, red y experiencia”.

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Neira informó que esperan cerrar el año con cerca de 45.000 matrículas y una participación de mercado de 15%. "Seguiremos trabajando en tres frentes: mantener un portafolio competitivo y equilibrado, con modelos que respondan a diferentes estilos de vida y necesidades de uso; continuar impulsando la electrificación de manera gradual, con híbridos y eléctricos acompañados de educación, infraestructura y respaldo", recalcó el director general de Kia Colombia.

Renault le pisa los talones en la segunda posición con 15.836 vehículos nuevos para este periodo, 11,9% más que en 2025 cuando vendían 14.153 unidades. Toyota se queda con el tercer puesto en el mercado local con 12.716 carros nuevos, un aumento de 8,3% frente al año pasado.

Juan Bernal, vicepresidente de planeación en Automotores Toyota de Colombia, dijo sobre el desempeño de la marca que "ocupar esta posición en el mercado no es un fin en sí mismo, sino la consecuencia de poner al cliente en primer lugar".

"Más que perseguir una cifra de ventas o competir por un puesto, nuestro enfoque está en ofrecer calidad, un servicio posventa integral y un portafolio con diversidad de tecnologías adaptadas a la topografía del país. Este resultado nos demuestra que los colombianos siguen confiando en nuestro respaldo", agregó Bernal.

Para completar el top cinco se encuentran marcas como Chevrolet y Mazda las cuales vendieron en el primer semestre 12.123 y 11.718 carros nuevos respectivamente, con unos crecimientos de 37,9% y 25,2% en el mismo orden.

Verónica Benedetti, directora de mercadeo de Mazda de Colombia, agregó que "el desempeño ha sido impulsado por un portafolio altamente competitivo, respaldado por la excelencia de nuestro servicio posventa, así como por la confianza que inspira nuestra red de concesionarios en todo el país”.

Kia, Renault, Toyota, Chevrolet y Mazda cuentan participaciones de mercado en el orden de 13%, 10%, 8,1%, 7,7% y 7,4% respectivamente, que en conjunto representan 46,2% del total matriculado durante el primer semestre de 2026.

En el ranking le siguen marcas como Tesla (10.157) que bajó a la sexta posición, seguido por Suzuki (8.437), Nissan (6.621), Hyundai (6.506), Volkswagen (6.249), BYD (6.118), Foton (4.379), Ford (4.355), Chery (2.412), JAC (2.336), Dongfeng (2.189), Mercedes Benz (1.707), JMC (1.628), Citroën (1.547), MG (1.488) y otras marcas (18.661).

Los modelos más comercializados durante este año son el Tesla Modelo Y (8.464), Renault Duster (5.564), Kia K3 (4.981), Kia Picanto (4.709), Mazda CX-30 (4.464), Foton BJ (4.379), Toyota Corolla Cross (3.557), Mazda 2 (3.344), Kia Sportage (3.344) y para completar el top 10 el Chevrolet Onix (2.930).

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En el primer semestre de 2026, los segmentos con mayor crecimiento fueron los vehículos comerciales de carga (90%), seguidos por las camionetas (69%) y los comerciales de pasajeros (60,6%) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las ciudades con mayor crecimiento en las matrículas de vehículos fueron Bogotá D.C. con un aumento de 100%, seguida por Villavicencio con 74,1% y Sincelejo con 61%. También se destacaron Medellín (Valle de Aburrá) y Armenia con crecimientos de 59,5% y 50,5%, respectivamente.

Con respecto a la división de movilidad eléctrica, entre enero y junio, se han vendido 24.477 carros nuevos, un crecimiento de 235,5%. Solo para el sexto mes de 2026 se vendieron 4.935 unidades. Además, en el acumulado del año, se han comercializado 44.605 híbridos en Colombia, 74,6% más frente al mismo periodo de 2025, y 9.462 vehículos de carga, un crecimiento de 89,7%.

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