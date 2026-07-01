Reducir el déficit fiscal y la deuda pública, la prioridad del nuevo ministro de Hacienda

Esta semana se dio a conocer que Miguel Gómez Martínez será quien liderará la cartera de Hacienda en el Gobierno de Abelardo de La Espriella. El exdecano de la Universidad del Rosario dialogó con La FM de RCN sobre los retos en materia económica, el panorama de las finanzas públicas, la independencia del Banco de la República y la actualidad de Ecopetrol.

Inicialmente, Gómez se refirió a los retos fiscales que enfrenta la economía nacional, con un déficit que llegó a 6,4% en 2025, y que se espera llegué a 5,3% este año según las cuentas del actual Gobierno.

"Antes de la Ley de garantías, el actual Gobierno tomó la decisión de hacer unos contratos temporales de trabajo en muchas de las entidades públicas. Esa gente fue contratada con unos recursos muy limitados y por lo tanto, esos contratos se vencen en el corto plazo. De esos contratos que se realizaron a principios de este año, pues tendremos que recortar", dijo el ministro designado.

Aunque hizo la salvedad de que lo "primero que hay que mandar es el mensaje de austeridad y después pensamos en nuevas fuentes de ingreso. Sin el mensaje inicial, la gente no va a confiar en que vamos a hacer lo correcto". En este punto hay que recordar que el actual ministro Germán Ávila anunció que junto al proyecto de presupuesto presentarán una reforma tributaria con la que se buscará alredor de $16 billones.

Será tarea del Gobierno entrante decidir si optan por desechar la propuesta de reforma y presentar más bien un presupuesto más austero, o si presentarán una reforma alternativa a la presentada por el Gobierno saliente.

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Para Gómez es necesaria una Ley de Competencias, una de las tareas pendientes que deja el Gobierno saliente. "Para disminuir el tamaño del Estado hay un camino que es el deseable. Este es el de la descentralización, o sea, transferir a las Gobernaciones y a los municipios los recursos para que ellos realicen esas actividades, que actualmente hace el Gobierno Central".

Y explicó que "ese es el espíritu de la Ley del Sistema General de Participaciones. El actual Gobierno no presentó la ley que ordena cómo se hace ese proceso. El Congreso no ha tenido la posibilidad de discutir esa ley que es necesaria".

Es así que enfatizó en que esta será una de las prioridades bajo su ministerio. "El presidente Abelardo de La Espriella ya ha dicho que este será el Gobierno de la descentralización. Para poder disminuir el gasto público necesitamos transferir los recursos a los departamentos y a los territorios. Eso sí es algo que tenemos que hacer", dijo.

Durante la entrevista con La FM de RCN, Gómez enfatizó en que van a respetar la autonomía del Banco de la República. Y aunque señaló no es buena noticia el aumento de la tasa de interés hasta 12%, es un mal mayor la aceleración de la inflación que mantiene expectativas al alza.

"El mal mayor aquí es la inflación, que es también consecuencia del aumento desmedido del consumo en Colombia. El consumo privado, claro que ha crecido, pero sobre todo ha crecido el consumo público. Entonces, otra vez volvemos al tema del gasto", señaló.

Finalmente se refirió a la situación de Ecopetrol y su gobierno corporativo. Cabe recordar que el Gobierno entrante ya ha dado a conocer que una de sus prioridades será la realización de una asamblea extraordinaria para remover la actual Junta de la petrolera, y así poder nombrar un nuevo presidente.

Durante la entrevista, Gómez dejó ver que la línea del Gobierno entrante será la de retomar las políticas de exploración petrolera.

"Ecopetrol tenía al final del Gobierno anterior unos ingresos de $160 billones y el año pasado tuvo $120 billones. Es decir perdimos $40 billones en ingresos. En utilidades se tenían $33 billones al final del Gobierno anterior, y el año pasado solo se registraron $9 billones. Este ha sido un caso de destrucción de valor sin precedentes", indicó.

Con este panorama en el que las reservas de gas cayeron el último año 17%, Gómez dijo que " necesitamos producir más petróleo, y lo vamos a hacer favoreciendo la explotación, dándoles garantías a las empresas que quieren explotar, y adicionalmente haciendo fracking ambientalmente responsable".

Tomado de La República.

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