¿Subirá la gasolina en julio? Gobierno anunció qué pasará con el precio de los combustibles

El Gobierno nacional confirmó que durante julio no habrá aumentos en los precios de la gasolina ni del ACPM (diésel) en Colombia, una decisión que mantendrá sin cambios las tarifas vigentes en las estaciones de servicio del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien señaló que la administración optó por preservar la estabilidad en los precios de ambos combustibles en medio de las condiciones actuales del mercado y del comportamiento de la economía.

“Por ahora vamos a mantener estables los precios de la gasolina y el ACPM en el mes de julio y hemos trabajado con ese criterio”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda durante una declaración a medios de comunicación.

Un alivio para conductores de diferentes sectores en Colombia

La medida representa un alivio para millones de conductores y para diferentes sectores productivos que dependen del consumo de combustibles para desarrollar sus actividades diarias.

Con esta determinación, los valores de la gasolina y del diésel permanecerán sin ajustes adicionales durante todo el mes, aunque el Gobierno no precisó si la decisión se extenderá más allá de julio.

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El sector del transporte de carga y de pasajeros figura entre los principales beneficiados por la medida, debido a que en los últimos años ha expresado su preocupación por el impacto de los incrementos del ACPM sobre los costos operativos.

Los propietarios de vehículos particulares también evitarán un aumento en el costo de abastecer sus automóviles, al mantenerse las tarifas actuales en las estaciones de servicio.

La política de precios de los combustibles se ha convertido en uno de los temas económicos de mayor sensibilidad en el país por su incidencia en la inflación y en los costos de transporte y logística.

Las decisiones relacionadas con la gasolina y el diésel suelen generar expectativa entre consumidores, empresarios y analistas, debido al efecto que estos productos tienen sobre el precio final de diversos bienes y servicios en Colombia.

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