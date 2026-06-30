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No buscan corrupción, sino desconocer nuestro Gobierno: Petro arremete contra el empalme de De la Espriella
El presidente Gustavo Petro cuestionó las 22 mesas de empalme instaladas por el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y pidió que se respete su mandato hasta el próximo 6 de agosto.
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dsifontes
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Colprensa
Colprensa
Martes, 30 de Junio de 2026

El presidente, Gustavo Petro, cuestionó el arranque del empalme que inició el gobierno del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, este martes desde la Universidad Sergio Arboleda.

Ante la instalación de 22 mesas con más de 1.300 personas cuyo fin es buscar destapar presuntos casos de corrupción de la administración saliente, el actual presidente señaló que esa es una estrategia que tiene intereses de fondo.

Según Petro, este empalme no busca encontrar casos de corrupción, sino que su finalidad es “desconocer los grandes avances sociales del Gobierno que el siguiente Gobierno no piensa proseguir”.

Y agregó que “todo el endeudamiento enorme del Gobierno donde Restrepo participó fue a parar a subsidios a los sectores más ricos del país, ese fue un Gobierno de megacorrupción”.

Lea además: Sube a 1.943 los fallecidos por terremotos en Venezuela y van más de 10.000 heridos, según cifras oficiales

El jefe de Estado resaltó que su administración se ha enfocado en lograr cumplir metas sociales, pero que el Gobierno entrante busca “no sabe y quiere desconocer”.

En su mensaje, Petro advirtió que seguirá gobernando hasta el 6 de agosto e hizo un llamado al equipo de De la Espriella para que respete ese mandato “hasta que el Congreso apruebe su plan de gobierno”.

Previo a la reunión con los funcionarios del gobierno saliente, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, anunció que se instalarán 22 mesas de los diferentes sectores de la sociedad, para identificar las problemáticas que se tienen de la mano de “un equipo coordinador y un grupo aproximado de más de 100 personas para los procesos de empalme en cada uno de los sectores”.

Según explicó el vicepresidente, de forma simultánea a este equipo se creó otro equipo anticorrupción durante este proceso de empalme, cuya finalidad es recabar más información sobre presuntos hechos ilegales que se habrían presentado en la actual administración y que presentarán ante las autoridades judiciales.

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