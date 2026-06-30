Si trabaja en Colombia, estos son los cuatro cambios laborales que entran en vigor en julio

La implementación de la Ley 2466 de 2025, conocida como la Reforma Laboral, continúa transformando las condiciones de trabajo en Colombia. Aunque la norma fue sancionada en 2025, varias de sus disposiciones comenzaron a aplicarse de manera gradual y durante julio de 2026 entran en vigor nuevos cambios que impactarán tanto a trabajadores como a empleadores.

Las modificaciones hacen parte del proceso de implementación escalonada de la reforma, que actualiza diferentes artículos del Código Sustantivo del Trabajo, así como disposiciones de la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002.

A continuación, estos son los principales cambios que empiezan a regir durante este mes.

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¿Cuáles son los cambios laborales que entran en vigor en julio de 2026?

Durante julio de 2026 comienzan a aplicarse cuatro medidas contempladas en la Reforma Laboral:

El recargo por trabajo en domingos y festivos aumenta del 80 % al 90 % sobre el valor de la hora ordinaria.

La jornada máxima legal se reduce de 44 a 42 horas semanales a partir del 15 de julio.

El Día de la Familia deja de ser una obligación para los empleadores.

Se incorpora el nuevo día festivo en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, trasladado este año al lunes 13 de julio.

El recargo por trabajar domingos y festivos aumenta al 90 %

Uno de los cambios más importantes beneficia a quienes laboran durante domingos o días festivos. Desde julio de 2026, el recargo pasa del 80 % al 90 % sobre el valor de la hora ordinaria.

Este incremento hace parte de una implementación progresiva establecida por la reforma. El objetivo es que, en los próximos años, el recargo alcance el 100 %, fortaleciendo la remuneración de quienes trabajan en estas fechas.

¿Desde cuándo la jornada laboral será de 42 horas semanales?

Otro de los cambios más esperados comenzará a regir el 15 de julio de 2026. A partir de esa fecha, la jornada máxima legal disminuirá de 44 a 42 horas semanales sin afectar el salario de los trabajadores.

La reducción de la jornada no implica una disminución en la remuneración mensual ni en las prestaciones sociales. Por el contrario, busca favorecer el equilibrio entre la vida laboral y personal de los empleados, manteniendo las mismas condiciones salariales.

El Día de la Familia deja de ser obligatorio

Con la entrada en vigencia de la reforma, los empleadores ya no estarán obligados a otorgar la jornada semestral conocida como el Día de la Familia.

Esta medida desaparece debido a que el Gobierno considera que la reducción gradual de la jornada laboral cumple un propósito similar al ofrecer más tiempo libre para los trabajadores y sus familias.

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¿Habrá un nuevo festivo en julio de 2026?

Sí. Durante julio también se aplicará el nuevo festivo en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Aunque la celebración religiosa corresponde al 9 de julio, este año el descanso remunerado fue trasladado al lunes 13 de julio, de acuerdo con la normativa vigente sobre el traslado de algunos días festivos en Colombia.

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