Bogotá será sede del Festival de la Radio ‘Colombia Biocultural’

La radio comunitaria y las narrativas sonoras serán protagonistas en Bogotá entre el 3 y el 5 de julio con la realización del Festival de la Radio ‘Colombia Biocultural’, un encuentro que reunirá a más de 100 representantes de emisoras, creadores sonoros, podcasteros, investigadores y formadores de distintos territorios del país para intercambiar experiencias sobre el papel de la comunicación en la vida de las comunidades.

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Durante tres días, el público podrá asistir gratuitamente a emisiones de radio en vivo, laboratorios sonoros, escuchatorios, recorridos y espacios de escucha activa que abordarán cuatro ejes principales: la defensa de la vida en los territorios, la diversidad cultural, la construcción de paz y los desafíos que enfrenta la radio en el entorno digital.



Las actividades se desarrollarán en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, la sede del Ministerio de las Culturas y la Alcaldía Local de La Candelaria, escenarios que acogerán conversaciones entre comunicadores, colectivos y proyectos que trabajan desde las regiones para narrar sus realidades a través del sonido.

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Según sus organizadores, el encuentro también servirá como un espacio para reflexionar sobre la evolución de la radio en Colombia y su vigencia en un contexto marcado por las plataformas digitales y las nuevas formas de producción de contenidos.



La programación reunirá experiencias provenientes de emisoras comunitarias, proyectos de comunicación popular y creadores de pódcast que exploran nuevas narrativas “sin perder el vínculo con los territorios”.



Organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (DACMI), el festival busca visibilizar iniciativas que han convertido la radio en una herramienta para “fortalecer el tejido social, preservar las memorias locales y promover la diversidad cultural en diferentes regiones de Colombia”.

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