Salento se prepara para el Festival Internacional Cine en las Montañas

Salento y Filandia, en el Quindío, volverán a convertirse en escenario para el cine latinoamericano con la realización del 12.º Festival Internacional Cine en las Montañas, que entre el 1 y el 5 de julio reunirá a realizadores, investigadores, estudiantes, gestores culturales y públicos de distintos países.

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La edición de este año tendrá a Cuba como país invitado de honor, una participación que busca fortalecer los vínculos culturales entre ambos países a través de una programación centrada en la memoria, la identidad y las diversas formas de narrar la realidad latinoamericana. Entre las obras destacadas figura Neurótica Anónima, producción que hará parte de las actividades especiales del festival.



El encuentro, de acceso gratuito, incluirá proyecciones de largometrajes y cortometrajes, conversatorios con directores, talleres de formación, clases magistrales, exposiciones, encuentros comunitarios y espacios de creación audiovisual, de acuerdo con la programación oficial.

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Uno de los ejes temáticos de esta edición será 'Re-existencias Campesinas Latinoamericanas', una apuesta curatorial que atraviesa buena parte de las películas y actividades académicas para reflexionar sobre las transformaciones, resistencias y formas de vida de las comunidades rurales del continente.



Además de las exhibiciones cinematográficas, el festival desarrollará una Residencia de Creación y Realización Audiovisual, que convocó a realizadores, estudiantes y creadores de diferentes regiones para participar en un proceso intensivo de formación e intercambio, cuyo resultado será la producción de dos documentales que se estrenarán durante la clausura del evento.



La programación también contempla muestras de cine comunitario, paneles sobre patrimonio audiovisual, encuentros con realizadores nacionales e internacionales y actividades dirigidas a públicos infantiles y familiares.

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