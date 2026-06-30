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Fiscalía ocupa bienes que pertenecerían a red de tráfico de migrantes
Incluyen 8 inmuebles, 3 sociedades comerciales, 4 establecimientos de comercio, 8 vehículos y 24 embarcaciones, con las que se habría transportado clandestinamente a extranjeros desde el Golfo de Urabá a Centroamérica.
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valents2121
Ocupan con fines de extinción de dominio bienes vinculados a red de tráfico de migrantes
Colprensa
Colprensa
Martes, 30 de Junio de 2026

47 bienes que pertenecerían a una red delictiva que facilitaba el tráfico de migrantes fueron ocupadas por la Fiscalía General de la Nación, con fines de extinción de dominio.

Los activos, que incluyen 8 inmuebles, 3 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 8 vehículos y 24 embarcaciones, están avaluados preliminarmente en 29.106 millones de pesos.

Lea aquí: Clan del Golfo envía carta a Abelardo De la Espriella: propone condiciones de diálogo

Los vehículos eran utilizados para facilitar el transporte irregular de extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hasta Centroamérica, mientras que las demás propiedades habrían sido adquiridas para ocultar y evitar el rastreo de los dineros obtenidos por la actividad ilegal.

A esta red se le señala de haber movilizado 800.000 ciudadanos de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.

Los bienes están ubicados en Medellín, Apartadó y Necoclí (Antioquia); Unguía y Quibdó (Chocó).

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