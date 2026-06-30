Denuncian que Colpensiones interrumpió sus servicios, sin aviso previo

Desde el pasado viernes, los servicios de Colpensiones están suspendidos por una labor de mantenimiento preventivo y actualización de su plataforma. La suspensión se extenderá hasta el próximo jueves 2 de julio.

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Asofondos, el gremio que reúne a los Fondos de Pensiones y de Cesantía, advirtió, sin embargo, que esta suspensión, que afecta procesos esenciales para los afiliados, se adoptó de manera sorpresiva y sin permitir a usuarios y entidades prepararse.



En un comunicado, la organización gremial advirtió que la interrupción afecta trámites que involucran también a los fondos privados, incluyendo trámites de afiliación, traslados, corrección de historia laboral, atención de quejas y reclamos, y el cumplimiento de órdenes judiciales.

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Además, ocurre a tres semanas de la fecha límite del 16 de julio de 2026 para radicar solicitudes de traslado por oportunidad, lo cual va a afectar los afiliados que deseen ejercer ese derecho.



La oportunidad de traslado, establecida en la Ley 2381 de 2024, es un mecanismo que permite cambiar entre el régimen público administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual administrado por fondos privados.

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Esta medida busca que las personas que se encuentren cerca de la edad de jubilación puedan determinar cuál de los dos regímenes le otorga mejores beneficios.



Además, Asofondos indicó que aunque las administradoras de Fondos de Pensiones, Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia continuarán prestando sus servicios normalmente, sus procesos están condicionados a ciertos trámites con Colpensiones, lo que puede ocasionar demoras.

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