Colombia podrá acceder a fondos de hasta 20.000 euros para proyectos escénicos

Los artistas, compañías y organizaciones de las artes escénicas en Colombia ya pueden postular sus proyectos a la Convocatoria Ordinaria 2026-2027 de IBERESCENA, el programa de cooperación cultural que reúne a 17 países iberoamericanos para promover la circulación, creación y coproducción de espectáculos con apoyos económicos de hasta 20.000 euros.

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La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el próximo 23 de julio, está organizada en tres líneas de financiación. La primera corresponde a las ayudas para Creación en Residencia, que ofrecen hasta 10.000 euros para procesos de investigación y experimentación artística desarrollados en espacios especializados.



La segunda apoya la Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas, con recursos de hasta 15.000 euros para proyectos conjuntos de teatro, danza, circo y artes vivas entre organizaciones de distintos países miembros.

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La tercera financia la Programación de Espacios Escénicos, Festivales y Mercados, con un monto máximo de 20.000 euros para fortalecer la circulación internacional de espectáculos iberoamericanos.



Entre las novedades de esta edición se encuentra la incorporación de los mercados escénicos como categoría elegible dentro de la línea de programación, así como la ampliación de los gastos que pueden cubrir las ayudas para creación en residencia, permitiendo incluir costos asociados a artistas nacionales.



Otra de las modificaciones busca ampliar el acceso al programa mediante la inclusión de la trayectoria como criterio de evaluación. Los proyectos serán valorados de acuerdo con tres perfiles: emergentes, para quienes tienen menos de cinco años de experiencia; intermedios, entre cinco y diez años; y consolidados, con más de una década de trayectoria.

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En el caso de las coproducciones, los proyectos deberán involucrar al menos dos organizaciones de países miembros diferentes y estrenarse durante 2027 en el país de la entidad que lidere la propuesta.



Las ayudas para programación están dirigidas a festivales, mercados y espacios escénicos que incluyan, como mínimo, dos espectáculos internacionales procedentes de distintos países iberoamericanos.



Por su parte, las residencias artísticas deberán desarrollarse en espacios anfitriones que reciban al menos dos artistas extranjeros y garanticen las condiciones logísticas necesarias para el proceso creativo.



Las postulaciones podrán realizarse hasta el mediodía del 23 de julio de 2026, de acuerdo con el huso horario de cada país miembro. Los proyectos seleccionados se darán a conocer en diciembre y deberán ejecutarse entre enero y diciembre de 2027.

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