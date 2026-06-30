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Laura Sarabia renuncia como embajadora de Colombia en el Reino Unido
La exfuncionaria del gobierno Petro presentó su renuncia, tras agradecer la confianza recibida durante su misión diplomática.
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crojas
“Está muy animado de poder visitar Colombia”: Laura Sarabia presenta credenciales ante el rey Carlos III como embajadora en Reino Unido
Colprensa
Colprensa
Martes, 30 de Junio de 2026

Renunció a su cargo Laura Sarabia, quien se desempeña como embajadora de Colombia ante el Reino Unido.

En una carta, conocida este martes, la embajadora y excanciller anunció al presidente Gustavo Petro su intención de dar un paso al costado.

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“Agradezco profundamente la confianza depositada en mí para el desempeño de estas funciones y la oportunidad de haber servido a Colombia en esta misión diplomática”, escribió en su carta.

En la misiva, la funcionaria argumenta esta decisión tendrá efecto a partir del 7 de agosto del 2026, producto del cambio de gobierno por la salida del presidente Petro y la llegada del nuevo jefe de Estado Abelardo de la Espriella.

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Sarabia llegó a ser una de las funcionarias más cercanas al presidente Petro, al también ser su jefa de gabinete en la primera parte de su mandato.

En 2025 fue ministra de relaciones exteriores en reemplazo de Luis Gilberto Murillo, pero renunció de forma irrevocable por diferencias sobre el proceso de licitación de pasaportes, momento en el que se unió al servicio diplomático.

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