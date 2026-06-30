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Miguel Gómez será el nuevo ministro de Hacienda del gobierno De la Espriella
El economista y expresidente de Fasecolda asumirá la cartera con el desafío de enfrentar el déficit fiscal y reencauzar las finanzas públicas del país.
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crojas
Miguel Gomez
Colprensa
Colprensa
Martes, 30 de Junio de 2026

El Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sigue revelando los nombres de quienes integrarán su gabinete. El más reciente es el del economista Miguel Gómez, quien asumirá como ministro de Hacienda y Crédito Público, una cartera en la que sus titulares han permanecido, en promedio, 26,2 meses desde 2000.

El también expresidente de Fasecolda es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado y hermano del político y excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez. Además, es sobrino del líder conservador y exsenador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995, y nieto del expresidente Laureano Gómez, uno de los principales líderes conservadores del siglo XX.

Ingrese: Así está armando De la Espriella su gabinete: dilema entre “los nunca” y “los de siempre”

Fue vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, vicecontralor General de la República, presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia, Embajador de Colombia en Francia y representante a la Cámara. También fue presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Asocolflores, en la década de 1990.

Lea: Petro responde a De la Espriella: Mi gobierno termina el 6 de agosto

Durante su gestión al frente del gremio asegurador enfrentó la pandemia, periodo en el que el sector pagó indemnizaciones por US$750 millones. Su renuncia se hizo efectiva el 30 de noviembre de 2022.

Gómez llega a una de las carteras más importantes del Estado, con el reto de reencauzar las finanzas públicas en medio de un déficit fiscal que cerraría el año en 7,4%, el más alto desde la pandemia, cuando se ubicó en 7,8%.

Con información de La República.

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