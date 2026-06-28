Petro responde a De la Espriella: Mi gobierno termina el 6 de agosto

El presidente Gustavo Petro respondió al mensaje del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, tras pedirle que suspenda las contrataciones en la carrera consular.

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En su mensaje, Petro rechazó la solicitud porque su gobierno aun no termina hasta agosto y él seguirá mandando sin seguir ordenes de nadie.



"Mi gobierno termina el 6 de agosto a las doce de la noche. Cuando recibí el gobierno de Duque, José Manuel Restrepo era su ministro de Hacienda", señaló.

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Y agregó entre sus cuestionamientos que "Más o menos es como si les devolviera el gobierno, dirán, ahí les dejamos gobernar un poquito".



El presidente aseguró que pronto "les devuelvo la casa, pero no está simplemente pintada, el 6 de agosto esa casa tendrá 5 millones menos de pobres y dos millones menos de pobres extremos".

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En su mensaje, cuestionó a José Manuel Restrepo como exministro del gobierno Duque y señaló que "Ahora vuelve a gobernar, espero que la Colombia que entreguen tenga más vida y bienestar que la que yo entrego".



Este mensaje se da después de que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, por orden del presidente electo Abelardo de la Espriella, pidiera que se suspendieron todos los contratos en la carrera consular y los perjuicios ante el próximo gobierno.

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