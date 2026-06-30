Banco de la República elevó las tasas de interés hasta 12%, su nivel más alto desde 2024

Hoy se llevó a cabo la penúltima junta del Banco de la República en la que participará el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Tras mantener la tasa de interés en 11,25% en su reunión de abril, el banco central subió hasta 12% las tasas de interés, lo que significó un alza de 75 puntos básicos.

Las tasas de interés han subido 275 puntos básicos desde la primera reunión del año, al pasar de 9,25% al inicio de 2026 a 12% en la actualidad. Cuatro directores votaron a favor de aumentar la tasa de interés a 12%, mientras que dos respaldaron una reducción de 50 puntos básicos y uno votó por mantenerla inalterada.

Según explicó Leonardo Villar, gerente general del Emisor, los indicadores de inflación mantienen una tendencia al alza. "En mayo, la inflación anual se ubicó en 5,8%, mientras que la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, alcanzó 6,0%, alejándose de la meta fijada por el Banco de la República", dijo.

Entre las razones que expuso la Junta Directiva para elevar la tasa de interés a 12% está que las expectativas de inflación han mostrado un comportamiento volátil durante 2026. Hasta mayo, tanto las proyecciones obtenidas en las encuestas como las implícitas en el mercado de deuda pública aumentaron en todos los plazos.

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Aunque en junio estas últimas registraron una corrección parcial, las diferentes medidas de expectativas de inflación siguen ubicándose significativamente por encima de la meta de 3%.

El Emisor advirtió que persiste una elevada incertidumbre en el entorno internacional. Esto, debido al conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios internacionales de los combustibles y fertilizantes, así como por la reacción de los mercados financieros frente a las decisiones de política monetaria adoptadas por las economías avanzadas.

Ávila dijo que esta nueva decisión de la Junta Directiva va a tener "impactos negativos en cuanto a la capacidad de la economía para profundizar los niveles de crecimiento y de desarrollo".

"Se derrumba el paradigma de que el crecimiento del salario mínimo hacia un salario vital, que implicó importantes aumentos en los ingresos reales de los trabajadores, iba a generar desempleo, como sostenían algunos sectores de la teoría económica. Definitivamente, eso se desvirtúa y queda demostrado que es posible alcanzar crecimiento económico con altos salarios", dijo.

Ávila confirmó que el PGN de 2027 requiere una ley de financiamiento en el Congreso. "El problema fiscal colombiano es imposible de resolver sin nuevos ingresos tributarios a partir de una reforma tributaria", dijo.

Sobre la propuesta de ley de financiamiento, sería cercana a $16 billones y retomaría tributos de la última reforma tributaria y la emergencia económica. El ministro de Hacienda sugirió que las necesidades de financiamiento podrían ser del orden de $30 billones.

Además, el ministro Ávila confirmó que los detalles del equipo de empalme del Gobierno Petro se darán a conocer hoy, a las 4:00 p.m., en la sede del Ministerio de Hacienda.

“Para el equipo del nuevo Gobierno, existen 12,7 millones de colombianos que no los creen. Son un gigante que estará vigilando y que cree en el gobierno del presidente Petro”, agregó el jefe de la cartera de Hacienda sobre el empalme.

Tomado de La República

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