Autoempleo impulsa el mercado laboral del país, mientras Cúcuta sigue rezagada

Mientras el desempleo en Colombia cayó al nivel más bajo para un mes de mayo desde 2001, Cúcuta no mostró mejoría.

La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, informó que la tasa anual de desocupación en Colombia bajó 1 punto porcentual (p.p.), al pasar de 9% a 8%, mientras que en la ciudad tuvo una caída insignificante de 0,2 p.p. de 11,3% a 11,1%, para el trimestre marzo-mayo.

Urdinola explicó que, por posición ocupacional, los trabajadores por cuenta propia en el país sumaron 273.000 personas, o sea el 41% de los 956.000 nuevos empleados, con un aporte 1,2 p.p. Así, en el país hay un poco más de 10 millones autoempleados.

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“Le siguieron el obrero, empleado particular, con 199.000 más y una contribución de 0,8 puntos; y obrero, empleado del gobierno, con 146.000 y un aporte de 0,6 puntos porcentuales, que tuvo una variación estadísticamente significativa”, expresó Urdinola.

La funcionaria precisó a La Opinión que la población ocupada creció en 1.000 trabajadores, en la capital de Norte de Santander, y que las actividades que más jalonaron el empleo fueron artísticas, entretenimiento y recreación, con una contribución de 1,3 p.p.; administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con 1 punto de aporte; y profesionales, científicas, técnicas y de servicios, con 0,5 p.p.

“Las actividades que más restaron fueron comercio y reparación de vehículos, con -1,5 puntos; industrias manufactureras, -1,4; y transporte y almacenamiento, con -0,7 puntos porcentuales”, detalló la directora del DANE.

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¿Qué sucedió en Cúcuta?

A diferencia de la situación nacional, las posiciones ocupacionales que más crecieron en el último año, en Cúcuta, fueron los empleados particulares, que pasaron de 123.000 a 138.000; y los de gobierno, de 19.000 a 22.000.

Aunque el número de trabajadores por cuenta propia disminuyó en 12.000 frente al año anterior, esta sigue siendo la principal forma de ocupación: representa el 59% de los 436.000 ocupados, con 257.000.

La economista experta en mercado laboral, Sharyn Nataly Hernández Fuentes, explicó que el empleo en el país no es impulsado por la empresa privada, sino que se concentra en el autoempleo y el sector público, lo cual refleja que el sector empresarial no está cumpliendo con la función de incentivar el crecimiento económico, debido a la falta de incentivos.

“La creación de empleo formal empresarial ha perdido dinamismo frente a la economía de subsistencia y estamos más dependientes del Estado; esto no es bueno. El Estado no está concebido para dar empleo, sino para generar las condiciones para que se desarrolle el empleo privado”, agregó.

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Sobre Cúcuta, Hernández dijo que las cifras revelan un mercado laboral frágil y sin una reactivación estructural.

Así que, según la economista, el ligero descenso en el desempleo se explica más por la salida de personas de la fuerza laboral que por una verdadera creación de empleo.

Crecimiento el 4% en empleo

El economista senior de DAVIbank, Daniel García, señaló que el ritmo de crecimiento del empleo en esta ocasión llegó hasta el 4% anual, evidenciado en los más de 950.000 empleos creados en el mes de mayo frente a hace un año.

Sostuvo que la razón de ello es un sector público que viene aumentando fuertemente en su empleo asociado al contexto de las elecciones presidenciales, así como el privado, que ha recuperado su creación frente a unos datos que no fueron tan favorables al principio del año.

“Encontramos que pareciera que el principal jalonador del empleo en este mes fueron personas contratadas por cuenta propia, pero por el Estado en zonas rurales. El Banco de la República continúa con un viento a favor en materia de mercado laboral, que le permitirían tener su tasa de política monetaria alta por más tiempo, alrededor de un año”, concluyó García.

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