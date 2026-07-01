¿Quiere cambiar de régimen pensional? El plazo para hacerlo vence el 16 de julio

La ventana de oportunidad que le dio la reforma pensional a los colombianos que no se hubieran trasladado a tiempo de un régimen pensional a otro está próxima a concluir.



El próximo 16 de julio vence el plazo de dos años que dio la reforma a los colombianos que están a menos de diez años de pensionarse, para trasladarse de los fondos privados de pensiones a Colpensiones o viceversa.



Legalmente, esta alternativa solo se aplica a quienes estén a menos de diez años de pensionarse y hayan cotizado 750 semanas o más, si son mujeres, o 900 semanas o más, si son hombres.

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Asofondos, gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones, calcula que más de 153 mil trabajadores habían hecho uso de estas alternativas, pero el número de posibles beneficiarios de esta medida es de casi un millón.



“Ojo, quedan pocos días para quienes cumplan con los requisitos mencionados y estén considerando un traslado pensional. Es importante que los interesados revisen los requisitos y tomen la Doble Asesoría para decidir, de forma informada, si les conviene un posible traslado”, explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.



Si quiere hacer ejercicio de este derecho, debe contactar a su administradora de pensiones actual y a la que quiera trasladarse y recibirá una doble asesoría, es decir una por cada administradora, que le permitirá contar con la información suficiente para decidir si le conviene o no el traslado.



Pero si le quedan menos de diez años para pensionarse solo podrá hacer esta solicitud antes del 16 de julio. Después ya no podrá hacerlo y deberá pensionarse en la administradora en la que se encuentra actualmente.

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