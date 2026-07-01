Agroexportadores lanzan alerta por la revaluación del peso

Sectores agroexportadores del país manifestaron su preocupación por los efectos negativos que tiene la acelerada apreciación del peso y su impacto sobre la competitividad exportadora de Colombia.

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Los gremios exportadores de café, flores, banano, aceite de palma, azúcar y aguacate, alertaron que en el último año la tasa de cambio registró una caída de 23%, una de las variaciones más pronunciadas entre las economías emergentes.



Este movimiento en el valor de la moneda ha generado afectaciones directas a las ventas externas de estos sectores, cuyos ingresos por exportación se generan en dólares, mientras salarios, transporte, energía, insumos e impuestos se pagan en moneda local.

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En ese sentido, cada dólar exportado equivale hoy a menos pesos, sin que la estructura de gastos se reduzca en la misma proporción, indicaron los sectores.



“Estos sectores representan USD 10.258 millones en divisas y cerca de 2,5 millones de empleos formales, directos e indirectos, en el campo colombiano. Esa es la base productiva que hoy está en riesgo”, alertaron los sectores agroexportadores.

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Además, los sectores afectados por esta situación, indicaron que factores como mayores costos laborales y logísticos, nuevas exigencias regulatorias en los mercados internacionales, y un arancel de Estados Unidos que podría incrementarse, aumenta la preocupación por su futuro.



“La competitividad exportadora es un asunto estratégico para Colombia. De ella dependen el empleo rural, la estabilidad económica de las regiones y el ingreso de divisas”, añadieron los sectores.



Ante esta situación, los gremios agroexportadores pidieron al nuevo Gobierno Nacional tomar medidas como coberturas cambiarias, líneas de financiamiento, educación financiera y mecanismos de apoyo que permitan salvaguardar al sector.

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