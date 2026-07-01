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Colombia establece reglas ambientales para energía eólica en el mar
El Gobierno expidió la primera norma ambiental para proyectos de energía eólica costa afuera.
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crojas
Parque Eólico Jepirachi. / Foto cortesía
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 1 de Julio de 2026

Colombia dio un paso sin precedentes hacia la energía eólica en alta mar. La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, firmó este martes la Resolución 0808 de 2026, que establece por primera vez en el país los términos de referencia para elaborar los Estudios de Impacto Ambiental requeridos en el licenciamiento de proyectos eólicos costa afuera, una fuente renovable que hasta ahora carecía de marco regulatorio propio.

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"Recibimos un país sin reglas específicas para la energía eólica costa afuera y hoy entregamos a Colombia una hoja de ruta ambiental para su desarrollo", afirmó Vélez.

La ministra destacó que la medida se produce después de haber incrementado el licenciamiento para energías limpias en un 80%, y que busca "brindar la seguridad jurídica que requieren los inversionistas y completar el ciclo de la transición energética justa, con protección de los ecosistemas marino-costeros y garantías para las comunidades y las actividades económicas y productivas asociadas al mar".

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Los términos de referencia no autorizan la construcción de parques eólicos en el mar, sino que establecen los lineamientos técnicos, ambientales y socioeconómicos que deberán cumplir los interesados en desarrollar este tipo de proyectos. Los estudios deberán incluir la caracterización de ecosistemas marinos y costeros, biodiversidad, fondo marino, dinámicas oceanográficas y posibles afectaciones sobre especies y servicios ecosistémicos.

La regulación también exige evaluar los impactos de la infraestructura de conexión eléctrica, como cables submarinos y demás activos necesarios —incluidos los ubicados en el continente— para transportar la energía generada en el mar hasta el sistema eléctrico nacional.

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Un componente clave de la resolución es la incorporación de principios del Acuerdo de Escazú, que garantizan el acceso a la información, la participación informada y efectiva y la transparencia durante todo el proceso de evaluación ambiental. La norma pone especial atención en comunidades costeras, pescadores y demás actores vinculados al territorio marino-costero.

Además, los términos incluyen lineamientos sobre cambio climático, con medidas de mitigación, adaptación y análisis de riesgos climáticos y escenarios futuros, orientados a promover proyectos más sostenibles y resilientes, entre otros.

La energía eólica costa afuera, o offshore, aprovecha el movimiento de las masas de aire captadas por aerogeneradores ubicados en el mar. Debido a las características del entorno marino, este tipo de proyectos requiere estudios específicos sobre ecosistemas, biodiversidad, fondos oceánicos, tráfico marítimo y actividades económicas y sociales asociadas al mar, aspectos que la nueva resolución regula por primera vez en Colombia.

La medida posiciona al país como uno de los pioneros en América Latina en establecer un marco ambiental para la eólica offshore, en un contexto regional donde varias naciones exploran el potencial de esta fuente energética para diversificar su matriz eléctrica.

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