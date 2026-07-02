BID dona US$1 millón para apoyar emergencia humanitaria de Venezuela tras terremotos

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) otorgará un paquete de donaciones por un total de al menos US$1 millón para apoyar la respuesta de emergencia humanitaria de Venezuela, tras los dos terremotos del 24 de junio que afectaron la costa central del país.

De acuerdo con la institución, los recursos incluyen US$350.000 del BID, contribuciones de los países miembros de la entidad, actualmente estimadas entre US$300.000 y US$400.000; y entre US$100.000 y US$200.000 recaudados a través de la campaña interna de solidaridad del Grupo BID ‘Todos con Venezuela’, con aportes de los empleados igualados por el banco.

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También comprende la evaluación de daños y pérdidas, con US$150.000 del BID, con el fin de orientar la recuperación inicial y la restauración de servicios públicos esenciales.

El BID destacó que el componente de asistencia humanitaria se implementará en coordinación con Cáritas Venezuela, una organización sin fines de lucro con presencia nacional y amplia experiencia en respuesta a emergencias, así como con otras organizaciones multilaterales involucradas en la respuesta, garantizando una entrega rápida y eficaz de ayuda a las comunidades afectadas.

“El Grupo BID está con el pueblo de Venezuela en este momento difícil. Este paquete de donaciones ayudará a atender necesidades humanitarias urgentes y fortalecerá la evaluación de daños para la respuesta de emergencia”, afirmó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

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Goldfajn sostuvo que trabajarán estrechamente con el Gobierno venezolano y sus socios para apoyar los esfuerzos de recuperación, movilizar recursos y ayudar a las comunidades afectadas en la reconstrucción.

El BID está brindando su apoyo mediante una cooperación técnica de emergencia no reembolsable, el instrumento financiero disponible para respaldar a los países miembros prestatarios que enfrentan necesidades urgentes debido a eventos naturales extraordinarios. Esta cooperación técnica ha sido diseñada para facilitar la movilización de recursos adicionales.

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En adición a esto, la campaña interna de ‘Todos con Venezuela’, lanzada en colaboración con la Oficina del Director Ejecutivo para Venezuela y las asociaciones de empleados del Banco, apoyará a Cáritas en la provisión de asistencia de emergencia y en el acompañamiento a las comunidades afectadas para recuperarse y reconstruir.

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